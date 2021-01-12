Носки можно купить в магазине, минимальное пособие по простою увеличат до 500 евро. Главное о Covid-19 на 12 января
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В магазинах теперь можно купить носки и перчатки, а библиотеки возобновили выдачу книг. Латвия разработает план на случай распространения нового штамма Covid-19, а членов правительства хотят привлечь к популяризации вакцинации. Минимальное пособие по простою будет увеличено до 500 евро в месяц. Портал DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 12 января.

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Цифры. За сутки выявлены 878 новых случаев Covid-19, 18 человек скончались. Всего в понедельник проведены 12 516 анализов, доля положительных результатов составила 7%. С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 50 777 человек. В больницы поступили 133 пациента Covid-19, в том числе восемь перевезены. Всего в стационарах лечатся 1187 пациентов, из них 72 в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Литве подтверждены 902 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 27 человек. в Эстонии проанализированы 3823 теста на коронавирус, позитивный результат дали 335 первичных тестов.

Расширен ассортимент товаров, которые можно купить очно. С сегодняшнего дня в магазинах можно приобрести колготки, носки, эластичные носки, шарфы, шали, платки, шапки, перчатки, товары для чистки поверхностей, лопаты и совки, электроприборы для обогрева помещений и пергаментную бумагу. Также с 12 января можно покупать топливо, газовые баллоны, свечи, спички, гробы, конверты, бумажную упаковку, бытовые чистящие средства, печи, замки, отопительные котлы, обогреватели, телефоны, лампочки, ортопедические принадлежности, слуховые аппараты и зажигалки.

Открылись библиотеки. Сегодня для посетителей открылись библиотеки, возобновив выдачу книг, однако читальные залы по-прежнему закрыты. Продолжают работать экспозиции музеев под открытым небом при обеспечении одностороннего движения людей и дистанции не менее двух метров. На таких же условиях могут работать и природные тропы. Остальные культурные учреждения и услуги доступны только удаленно.

Латвия получит первый груз вакцин "Moderna". Сегодня в Латвию будет доставлен первый груз вакцин "Moderna" в количестве 1200 доз.

Количество привитых от Covid-19 растет. Благодаря возможности прививаться от Covid-19 для более широкого круга медиков начало увеличиваться общее количество вакцинированных, сообщил на министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Он подчеркнул, что цель вакцинации — вернуться к нормальной жизни, а для этого необходимо, чтобы от Covid-19 было привито 60% населения или больше.

Заполняемость больничных коек для пациентов с Covid-19 составляет 79-83%. В настоящее время в больницы доставляются ежедневно около 100 пациентов с Covid-19. В Латвии имеется 1132 койки для пациентов с Covid-19, из них 891 в настоящее время занята. Еще 82 места в больницах могут быть перепрофилированы. Самая высокая заполняемость — в Клинической университетской больнице имени Страдиня.

Латвия разработает план на случай распространения нового штамма Covid-19. Ответственным службам поручено подготовить прогноз возможного негативного развития ситуации с распространением Covid-19 в Латвии.

Повысят минимальный порог пособия по простою. Правительство поддержало увеличение с 1 января этого года минимального размера пособия по простою с нынешних 330 до 500 евро в месяц для всех целевых групп — сотрудников компаний, самозанятых лиц и плательщиков патентной платы. Соответственно, до 15 января коммерсанты должны подать заявки на получение пособий по простою и зарплатных субсидий для своих работников за декабрь, до 15 февраля — за январь и т.д. В те же сроки заявки на получение поддержки должны подать также самозанятые лица и плательщики патентной платы.

KNAB проверит закупку вакцин. Депутаты Сейма от Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманис и Юрис Юрашс обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой проверить закупку вакцин от Covid-19.

Членов правительства Латвии хотят привлечь к популяризации вакцинации. Депутат Сейма Анда Чакша сообщила, что Латвийская ассоциация медсестер готовит для коллег семинар о вакцинации против Covid-19, и Минздраву следует поддержать подобные инициативы в других профессиональных организациях. Председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис предложил членам Кабинета министров и депутатам Сейма также подать пример, сделав прививки против коронавируса.

Изменения в порядке въезда в Латвию не повысят риски распространения Covid-19, считают в правительстве. С 15 января международные пассажирские перевозки в аэропортах, портах, на автобусах и по железной дороге будут разрешены в пределах ЕС и ЕЭЗ, а также в Швейцарию и Великобританию, постановило правительство. Действующий режим предусматривает, что международные пассажирские перевозки не разрешены в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей вдвое превышает средний показатель по ЕС и ЕЭЗ.

AstraZeneca подала заявку в Европейское агентство лекарств на утверждение вакцины от Covid-19. Производитель AstraZeneca подал в Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) официальную заявку на регистрацию вакцины от Covid-19 в ЕС. Если данные о безопасности, эффективности и качеству вакцины будут достаточными, то вакцина может быть утверждена до 29 января.

Прокурор и судья участвовали в нелегальной новогодней вечеринке. Полиция выявила неразрешенную новогоднюю вечеринку общины "Христос миру" (Kristus pasaulei) — ее лидеру Марцису Енцитису и другим участникам выписаны административные штрафы. В данной вечеринке участвовали некий прокурор и судья.

Китай разрешил въезд экспертам ВОЗ. Команда международных экспертов, занимающихся изучением происхождения коронавируса, в ближайшее время сможет начать работу в Ухане. Ожидается, что ученые прибудут в КНР 14 января, однако приступить к исследованиям они смогут только после того, как проведут две недели на карантине.

Жесткий локдаун в Германии может быть продлен до начала апреля. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. "Нам необходимы еще восемь-десять недель жестких мер", — отметила канцлер по время совещания. Ее слова пересказал изданию один из присутствовавших на заседании. "Если мы не сможем сдержать этот британский (вариант вируса. — Ред.) вирус, к Пасхе (то есть к 4 апреля. — Ред.) у нас будет десятикратный рост заболеваемости", — процитировало его издание.

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