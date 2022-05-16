Нота МИДа: Латвия более не несет ответственности за российских военных пенсионеров

Министерство иностранных дел (МИД) сообщило российской стороне о том, что Латвия приостановила действие ст. 13 межправительственного договора между странам, в том числе в отношении социальной защиты российских военных пенсионеров и членов их семей.
Напомним, что в четверг, 12 мая, депутаты Сейма в срочном окончательном чтении проголосовали за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве.
Но в этой статье, кроме вопроса защиты мемориальных сооружений, идет речь и о военных пенсионерах, которые проживают в Латвии.
Заметим, что на территории Латвии проживают две категории российских пенсионеров, то есть как военные, так и трудовые (по возрасту). Во втором случае, пенсии выплачиваются через Государственное агентство социального страхования (VSAA) из пенсионного фонда России. Деньги, а именно 5 024 945 евро, за второй квартал (апрель, май и июнь) уже перечислены Латвии. Они будут выплачены 19 июня.
Эта категория пенсионеров получает деньги в рамках договорам между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной безопасности. Данный договор в силе с 19 января 2011 года. В целом на настоящий момент в Латвии числится 10 952 российских пенсионеров.
Ранее VSAA заявляло о том, что точное число российских военных пенсионеров и членов их семей, которые проживают в Латвии, неизвестно, так как деньги им перечисляются напрямую из России.
.@Arlietas nosūtīja notu Krievijas vēstniecībai par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību 13.panta apturēšanu— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 16, 2022