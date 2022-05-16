Нота МИДа: Латвия более не несет ответственности за российских военных пенсионеров
Foto: F64

Министерство иностранных дел (МИД) сообщило российской стороне о том, что Латвия приостановила действие ст. 13 межправительственного договора между странам, в том числе в отношении социальной защиты российских военных пенсионеров и членов их семей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, что в четверг, 12 мая, депутаты Сейма в срочном окончательном чтении проголосовали за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве.

Но в этой статье, кроме вопроса защиты мемориальных сооружений, идет речь и о военных пенсионерах, которые проживают в Латвии.

Заметим, что на территории Латвии проживают две категории российских пенсионеров, то есть как военные, так и трудовые (по возрасту). Во втором случае, пенсии выплачиваются через Государственное агентство социального страхования (VSAA) из пенсионного фонда России. Деньги, а именно 5 024 945 евро, за второй квартал (апрель, май и июнь) уже перечислены Латвии. Они будут выплачены 19 июня.

Эта категория пенсионеров получает деньги в рамках договорам между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной безопасности. Данный договор в силе с 19 января 2011 года. В целом на настоящий момент в Латвии числится 10 952 российских пенсионеров.

Ранее VSAA заявляло о том, что точное число российских военных пенсионеров и членов их семей, которые проживают в Латвии, неизвестно, так как деньги им перечисляются напрямую из России.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Krišjāņa Valdemāra iela, Rīga,
400 000€
Maskavas iela, Rīga,
82 000€
Upmalas iela, Salaspils nov.,
45 220€
Indru iela, Stopiņu nov.,
43 500€
Dainas iela, Rīga,
127 900€
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Elizabetes iela, Rīga,
1 950 000€
Murjāņu iela, Rīga,
111 840€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
66 044€
Ziemciešu iela, Mārupes nov.,
280 000€
Raņķa dambis, Rīga,
202 400€
Rietumu iela, Carnikavas nov.,
85 756€
Baložu iela, Rīga,
143 000€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
82 278€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
993 530€
Strēlnieku iela, Rīga,
167 125€
Rubeņu iela, Jūrmala,
265 555€
Dainas iela, Rīga,
79 900€
Vienības gatve, Rīga,
167 500€
Čiekuru iela, Cēsu nov.,
160 000€
Baložu iela, Rīga,
156 000€
Raņķa dambis, Rīga,
156 800€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
880 137€
Bebru iela, Mārupes nov.,
92 000€
Pededzes iela, Mārupes nov.,
98 000€
Dainas iela, Rīga,
168 900€
Dainas iela, Rīga,
239 900€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
58 860€
Maskavas iela, Rīga,
86 000€
Vienības gatve, Rīga,
124 000€
Rojas iela, Rīga,
165 000€
Murjāņu iela, Rīga,
121 207€
Raņķa dambis, Rīga,
214 700€
Maskavas iela, Rīga,
67 000€
Maskavas iela, Rīga,
110 000€
Alvejas, Olaines nov.,
63 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
170 415€
Ozolkalnu iela, Mārupes nov.,
265 000€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
63 228€
Brīvības iela, Rīga,
750 000€
Maskavas iela, Rīga,
130 000€
Murjāņu iela, Rīga,
156 600€
Marijas iela, Rīga,
179 000€
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Saulrietu iela, Saulkrastu nov.,
18 900€
Hermaņu iela, Stopiņu nov.,
295 000€
Talsu nov.,
71 500€
Murjāņu iela, Rīga,
100 548€
Lielā iela, Mārupes nov.,
225 000€
Strēlnieku iela, Rīga,
397 058€
Babītes nov.,
220 000€
Strēlnieku iela, Rīga,
305 745€
Murjāņu iela, Rīga,
96 336€
Vienības gatve, Rīga,
89 900€
Murjāņu iela, Rīga,
228 960€
Murjāņu iela, Rīga,
198 563€
Pārslas iela, Stopiņu nov.,
43 500€
DELFI Brand Studio Читайте также
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии