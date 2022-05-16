Нота МИДа: Латвия более не несет ответственности за российских военных пенсионеров

Министерство иностранных дел (МИД) сообщило российской стороне о том, что Латвия приостановила действие ст. 13 межправительственного договора между странам, в том числе в отношении социальной защиты российских военных пенсионеров и членов их семей.

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Напомним, что в четверг, 12 мая, депутаты Сейма в срочном окончательном чтении проголосовали за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве.

Но в этой статье, кроме вопроса защиты мемориальных сооружений, идет речь и о военных пенсионерах, которые проживают в Латвии.

Заметим, что на территории Латвии проживают две категории российских пенсионеров, то есть как военные, так и трудовые (по возрасту). Во втором случае, пенсии выплачиваются через Государственное агентство социального страхования (VSAA) из пенсионного фонда России. Деньги, а именно 5 024 945 евро, за второй квартал (апрель, май и июнь) уже перечислены Латвии. Они будут выплачены 19 июня.

Эта категория пенсионеров получает деньги в рамках договорам между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной безопасности. Данный договор в силе с 19 января 2011 года. В целом на настоящий момент в Латвии числится 10 952 российских пенсионеров.

Ранее VSAA заявляло о том, что точное число российских военных пенсионеров и членов их семей, которые проживают в Латвии, неизвестно, так как деньги им перечисляются напрямую из России.