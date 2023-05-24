Ноутбуки даже не распечатаны: МОН удивлено ходом закупки "Компьютер каждому ребенку"

За последние два года латвийские школы получили более 25 тысяч новых портативных компьютеров Chrome Book — устройства были куплены на средства из фонда Евросоюза и предназначались для учеников 7-9 классов. Однако до сих пор около 26% купленных ноутбуков остаются в нераспечатанных коробках и собирают пыль, сообщает программа TV24 "STOPkadri".

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Как отмечает телеканал, пока завершился лишь первый этап закупки в рамках программы "Компьютер каждому ребенку". Около двух лет назад одноименный меморандум был подписан высшими должностными лицами страны — президентом Эгилом Левитсом, тогдашней министром образования Илгой Шуплинской и другими министрами, а также представителями самоуправлений и депутатами Сейма.

Вскоре была объявлена процедура закупки. Право на поставку техники по итогам конкурса получило предприятие Baltijas Informācijas tehnoloģijas.

Первый этап закупки более 25 тысяч компьютеров обошелся в 10,5 миллионов евро, указывает nra.lv.

По ее итогам около 550 латвийских школ получили более 25 тысяч новых компьютеров — этого числа достаточно, чтобы обеспечить устройствами 41% учеников 7-9 классов.

Однако во многих школах купленные компьютеры до сих пор ни разу не включалась и даже не распаковывались. В общей сложности простаивают от шести до семи тысяч готовых к использованию устройств.

Ситуация уже вызвала вопросы и недовольство в Министерстве образования и науки (МОН). Как выяснили представители МОН, компьютеры пылятся без дела сразу по нескольким бюрократическим причинам. Из них главные — две.

Во-первых, все устройства должны быть застрахованы самоуправлениями — только на таких условиях дети могут брать компьютеры домой и пользоваться ими. Однако многие муниципалитеты этого так и не сделали, ссылаясь на запоздалое принятие госбюджета — это якобы мешало городским властям проводить новые закупки, в том числе услуг по страхованию.

Во-вторых, качество беспроводного интернет-подлючения в некоторых школах не позволяет обеспечить одновременную работу десятков компьютеров.

В качестве причин простоя техники чиновники также называют "постоянные реформы в системе образования".

Тем временем глава МОН Анда Чакша уже выразила обеспокоенность, что сложившаяся ситуация обернется для Латвии санкциями со стороны Евросоюза: деньги из фондов потрачены, а компьютеры — не используются.

"Разумеется, эти компьютеры можно отслеживать — как часто ими пользуются и в каких целях. Крайне важно, чтобы их действительно использовали для освоения учебного материала, чтобы они не лежали красиво в шкафах", — прокомментировала Чакша.

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К 2025 году на покупку портативных компьютеров в латвийские школы планируется инвестировать еще 50 млн евро. Цель — обеспечить ноутбуками учеников остальных классов.