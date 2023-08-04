Новая администрация "Дома Москвы" обещает вернуть демонтированное название

Новое правление администрации "Дома Москвы" в Риге обещает вернуть на место название, которое было демонтировано с фасада в минувшую среду, 2 августа. Об этом сообщает LSM.

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Решение об удалении названия "Дом Москвы" с фасада здания в Риге, на улице Марияс, 7, принял глава представительства Московского Центра международного сотрудничества Эдуард Цеховал. Он заявил, что это решение он принял единолично и без согласования с правительством Москвы, являющимся владельцем здания.

Свое решение Цеховал объяснил протестом против российского вторжения в Украину — в нынешних условиях он считает невозможным существование названия "Дом Москвы" в центре Риги.

"Я беру на себя полную ответственность за свое решение и за его последствия для себя лично", — заявил Эдуард Цеховал.

Одновременно с этим он также подал в отставку и больше не работает в "Доме Москвы".

Тем временем новый руководитель представительства Светлана Зайцева назвала решение своего предшественника "неверным" и планирует в ближайшее время восстановить надпись.

Поскольку в отношении собственников здания уже в начале войны введены санкции, эту недвижимость запрещено продавать, каким-либо образом менять ее статус или обременять другими обязательствами.

Несмотря на это, здание продолжает работать, сдавая в аренду помещения различным организациям, связанным с Россией, отмечает LSM. В "Доме Москвы" работает детская студия, танцевальный коллектив, балетная студия и музыкальная школа.