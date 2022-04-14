"Новая газета" открывает редакцию в Риге: запускает сайт и планирует выпускать газету

Одно из ведущих независимых российских изданий "Новая газета" открывает редакцию в Риге. Новое издание называется "Новая газета. Европа", его редакция находится в Риге и руководить им будет заместитель главного редактора "НГ", лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова Кирилл Мартынов, сообщает Латвийское радио.

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"Наше издание "Новая газета", на мой взгляд, известно многим как в Латвии, так и в Европе и во всем мире. Мы известны своими репортажами и исследованиями. В России фактически введен запрет на журналистскую деятельность, поэтому, несмотря на то, что в России мы не совсем закрылись, а просто приостановили работу, то решили, что было бы полезно создать параллельную платформу, на которой мы бы уже сейчас могли свободно говорить о важных и волнующих всех темах. Во-первых, разумеется, о войне и ее последствиях, не боясь цензуры со стороны России. Это издание должно стать голосом тех жителей России, тех русскоязычных и тех русских, которые в этой войне поддерживают Украину и Европу и для которых мир и возможность жить мирно с соседями являются основополагающими вещами. И все это, несмотря на то, что говорит российская пропаганда", — говорит Мартынов.

На данный момент открыт телеграм-канал "Новая газета. Европа", также есть канал на YouTube и в Twitter, который рассматривается как многоязычный канал и где с аудиторией планируется говорить не только на русском, но также на английском, немецком, и возможно, даже на латышском языке. На этой неделе запущена также домашняя страница издания. "Так как мы все же газета, то нам бы хотелось что-то издавать и в печатном формате. Может быть не как газету, которая выходит один или несколько раз в неделю, а как обобщение наших лучших работ", — делится планами Кирилл Мартынов, добавляя, что в Риге планируется открыть две газеты — на латышском, и на русском языках.

Муратов и часть новой редакции переехали в Латвию, однако рассказывать о команде главный редактор пока не хочет, опасаясь, что правительственные учреждения России могут применить к этим людям санкции.

Помимо прочего "Новая газета. Европа" также будет освещать события в Лавии. "Когда мы открыли свою редакцию здесь, мы думали о том, как сообщать о местных событиях и проблемах. Для нас это важно и мы понимаем, что после начала войны и ухода российских каналов, образовался информационный вакуум на русском языке. В рамках своих возможностей мы бы хотели его заполнить. Нам еще не хватает знаний о местных событиях, политических силах или социальных вопросах. Мы все это изучаем", — отметил Мартынов.