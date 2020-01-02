Новая глава Rīgas satiksme: я сразу не обещаю никаких чудес

Правление муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme больше не будет принимать решений "с признаками сомнительной законности" и будет работать так, чтобы у общества не возникало вопросов о том, что делает каждый человек на предприятии, сказала новый председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

Она добавила, что "никаких чудес сразу не обещает", так как хочет ознакомиться со всеми обязательствами предприятия, с финансовой и юридической ситуацией.

Одной из первоочередных задач является введение на предприятии системы управления рисками. Вторая задача - решение проблем с конфликтами интересов и коррупцией. "Решения могут быть как позитивными, так негативными, но они должны быть законными", - подчеркнула Иннуса.

Иннуса сообщила, что в течение месяца уйдет с должностей заместителя госсекретаря Министерства сообщения и в правлении Рижского порта.

Как сообщалось, новое правление Rīgas satiksme было утверждено 30 ноября.