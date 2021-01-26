Новая IT-система и разговоры о максимальных ограничениях на поездки. Главное о Covid-19 на 26 января

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич говорит о возможном введении максимальных ограничений на поездки людей, а Латвийская ассоциация торговцев вновь призывает правительство отменить ограничения на торговлю по рабочим дням. Тем временем Министерство здравоохранения предлагает разработать новую ИТ-систему для управления процессом вакцинации. Тема коронавируса актуальна и за рубежом. В Нидерландах борются с протестующими, забрасывающими полицейских камнями, а Россия постепенно открывает границы. Портал Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 26 января.

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Цифры. В Латвии в понедельник выявлены 693 новых случая Covid-19, 12 человек скончались. Доля положительных результатов составила 5,5%. С начала появления болезни в Латвии коронавирусом заболели уже 61 924 человека.

В Литве выявлен 686 новых случая заражения коронавирусом, скончались 14 человек. В Эстонии за минувшие сутки подтвердилось 357 случаев заболевания, умерли девять человек.

В мире с начала эпидемии заболели свыше 100 тысяч человек, 2,15 тысячи скончались.

Еще полгода в пандемии. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс после заседания правительства во вторник сообщил, что латвийцы не смогут вернуться к нормальной жизни раньше, чем через полгода, так как для этого необходимо радикальное снижение количества заболевших Covid-19 и обеспечение широкой доступности вакцин. Распространение болезни снижается, однако больницы в Латвии по-прежнему перегружены. Наша задача — предотвратить третью волну", — отметил Павлютс.

Ограничения на поездки. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает, что Латвия должна ввести рекомендации ЕС о максимальном ограничении на поездки людей, за исключением случаев, когда это необходимо для работы или других неотложных дел. По мнению Ринкевича, достаточными причинами для зарубежной поездки могут быть командировка, а также острая необходимость навестить семью или детей за границей. При этом он подчеркнул, что вопрос о закрытии границ для ограничения Covid-19 не актуален.

В ожидании новых вакцин. Если Евросоюз утвердит использование вакцины AstraZeneca до конца января, как планировалось изначально, то первая партия из 13 439 доз поступит вЛатвию 7 февраля. AstraZeneca ранее сообщала, что из-за уменьшения объемов производства вакцины поставки в ЕС будут задерживаться, однако, как подтверждает Минздрав, в феврале Латвия все-таки получит 72 874 дозы тремя отдельными партиями.

Латвийская ассоциация торговцев вновь призывает правительство отменить ограничения на торговлю по рабочим дням, а также начать обещанную ранее открытую дискуссию об ограничениях. Как сообщил глава ассоциации Хенрик Данусевич, действующие в Латвии ограничения продолжают серьезно угрожать малому и среднему бизнесу, вынуждая закрывать торговые места и предприятия.

Латвия — среди лидеров по тестированию. Среди стран ЕС Латвия занимает шестое место по количеству тестов на 100 000 жителей — 3752 теста. Еще более активно тестируют Дания, Австрия, Люксембург, Кипр и Мальта. Литва и Эстония занимают 15-е и 16-е места соответственно.

Новая система для управления процессом вакцинации. Министерство здравоохранения предлагает разработать новую ИТ-систему для управления процессом вакцинации от Covid-19, так как система электронного здравоохранения из-за своей недостаточной функциональности не способна обеспечить этот процесс. Сформированная Министерством здравоохранения комиссия в настоящее время оценивает эти предложения. Разработчик ИТ-системы буде выбран без процедуры закупки.

В Нидерландах протесты против карантина переросли в стычки с полицией. В Нидерландах вновь вспыхнули беспорядки из-за локдауна. Сотни молодых людей протестовали в понедельник, 25 января, против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах. В некоторых случаях протесты сопровождались нападением на полицейских с использованием камней и пиротехники. Протестующие грабили магазины и били стекла. Правоохранители в ходе беспорядков задержали более 150 человек.

Россия открывает границы. Правительство России после заявления президента Владимира Путина о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и возможности снятия ограничений приняло решение разрешить въезд в РФ для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. В документе правительства уточняется, что граждане этих четырех государств и обладатели вида на жительство могут попасть в Россию по воздуху, россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.

История дня. Как действуют различные вакцины от Covid-19. По всему миру развернулась программа массовой вакцинации, чтобы обуздать пандемию Covid-19. Информации на эту тему море, но порой очень непросто в ней разобраться. Мы опубликовали подборку Би-би-си про основные факты о том, что такое вакцина в принципе как тип медицинского препарата и как она воздействует на организм человека.