Новая карта Covid-19 в Латвии: больше всего заболевших - в Риге, Юрмале, Елгаве и Огрском крае

В Латвии больше всего заболевших новым коронавирусом Covid-19 констатировано в Риге (не менее 101 заболевших), в Юрмале (11-20 заболевших), а также в Елгаве и Огрском крае (6-10 заболевших), свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Всего в Латвии заболевание Covid-19 выявлено у 221 жителя. 25 марта к статистике по оплаченным государством анализам на Covid-19 прибавились и данные о платных анализах. Поэтому статистика пересчитана за период со 2 марта.

Больше всего заболевших (69 человек) - в группе в возрасте от 30 до 39 лет.

Как уже сообщалось, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 24 человек, общее количество заболевших - 221 человек.

За последние сутки анализы сдал 1151 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 7957 человек.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

*25. martā valsts apmaksātajām COVID-19 analīzēm pieskaitītas par maksu veiktās COVID-19 analīzes, līdz ar to veikti analīžu skaita pārrēķini, sākot ar 2. martu. pic.twitter.com/V83uVPnR7E

— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 25, 2020

Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии. Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".

С 13 марта в стране объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает ряд ограничительных мер для сдерживания распространения вируса. Чрезвычайная ситуация продлится до 14 апреля.