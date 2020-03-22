Новая карта распространения Covid-19 в Латвии: больше всего случаев - в Риге и Юрмале

Опубликованная Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в воскресенье, 22 марта, карта распространения Covid-19 в Латвии свидетельствует, что больше всего случаев заболевания зафиксировано в Риге и Юрмале.

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Больше всего заболевших - в Риге (в пределах 51 - 100 человек), в Юрмале - от шести до десяти заболевших.

Ни в одном другом регионе число заболевших не превышает пять человек.

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 15 человек, общее количество заболевших составляет 139 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдал 681 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 5127 человек.