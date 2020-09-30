Новая коалиция обещает в Риге пешеходные улицы, улучшение велоинфраструктуры и ограничения скорости
Foto: AP/Scanpix/LETA

Новая коалиция Рижской думы обязалась создать в департаменте сообщения новый отдел для решения вопросов инфраструктуры, свидетельствует подписанный сегодня новой коалицией план действий.

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Новый отдел будет заниматься созданием такой велоинфраструктуры, которая позволит безопасно и удобно передвигаться по городу на велосипеде как по центру, так и между микрорайонами.

Дума обязуется также повысить безопасность пешеходов, расширив зоны ограничения скорости до 30 км/ч, улучшив тротуары и пешеходные переходы, введя пешеходные улицы.

До 2025 года планируется ликвидировать ямы на улицах столицы. Планируется разработать семилетний план обновления инфраструктуры, а также представлять интересы рижан в проекте Rail Baltica.

Коалиция намерена также перепланировать маршруты общественного транспорта для улучшения сообщения между микрорайонами и максимальной доступности транспорта, ввести дополнительные полосы общественного транспорта, чтобы ускорить его движение, особенно в часы пик.

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LETA

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