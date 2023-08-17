Новая коалиция Рижской думы обязалась заморозить депутатские зарплаты

Новая коалиция Рижской думы обязалась заморозить зарплаты депутатов, говорится в меморандуме о сотрудничестве, подписанном партиями в четверг.

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В целях обеспечения эффективного, стабильного, легитимного и профессионального управления Рижской думой в интересах общества этот меморандум подписали депутаты от "Нового Единства", Национального объединения и Латвийского объединения регионов, партии "Честь служить Риге", "Для развития Латвии", "Движения "За!" и блока "Код для Риги".

Партнеры обязуются обеспечивать коллегиальное, конструктивное, честное сотрудничество, соблюдая установленные сферы ответственности. Партии также договорились восстановить совет фракций как действующий механизм обеспечения сотрудничества со всеми фракциями, избранными в Рижскую думу. Мэр будет раз в неделю проводить встречи партнеров по коалиции, чтобы обсудить актуальные для муниципалитета вопросы, новые инициативы и коллегиально согласовать решения.

Подписав меморандум, коалиция Рижской думы согласовала приоритеты работы. Планируется способствовать привлечению в Ригу иностранных и местных инвестиций, "решительно продолжать" внедрение принципов борьбы с коррупцией и открытости в муниципальных органах, в том числе восстановить комиссию по борьбе с коррупцией.

При этом управление муниципальными предприятиями должно быть организовано в соответствии с рекомендациями ОЭСР, с соблюдением высоких принципов надлежащего управления.

Среди приоритетов также план повышения оплаты труда работников учреждений Рижского самоуправления и замораживание зарплат депутатов.

Партнеры обязуются укреплять латышскую идентичность Риги в Латвии, принадлежность к европейским ценностям, в том числе поддерживать переход к единому, доступному и качественному образованию на латышском языке, а также увеличить ресурсы на интеграцию, в том числе создать дополнительные возможности изучения латышского языка, культуры и истории.

Коалиция намерена улучшать общественную инфраструктуру, целенаправленно внедрять инициативы Европейского зеленого курса, поддерживать социально незащищенные слои населения путем обеспечения более широкого доступа к услугам, повышения вовлеченности и участия детей и молодежи в жизни города.

Партнеры хотят дебюрократизировать самоуправление и улучшить обслуживание горожан, создав интеллектуальное и основанное на данных управление Ригой, отказавшись от ненужных процедур координации и контроля, сокращать административный аппарат самоуправления и устранять дублирующие должности.

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Также выражена приверженность продолжению поддержки Украины и ее мирных жителей до полной победы Украины над агрессором.