Новая коалиция Рижской думы планирует ликвидировать одну должность вице-мэра и реорганизовать комитеты
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Новая коалиция Рижской думы, возможно, ликвидирует одну должность вице-мэра и реорганизует комитеты, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

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В меморандуме о сотрудничестве, предложенном новой коалиции, предусмотрено, что в руководство Рижской думы будет входить ее председатель, который также будет главой комитета по финансам и администрации.

В предлагаемом меморандуме о сотрудничестве также указано, что у председателя Рижской думы будет только один заместитель.

Количество заместителей председателя думы (вице-мэров) всегда было предметом политических торгов в столичном самоуправлении. В то время, когда в Риге правила коалиция партий "Согласие" и "Честь служить Риге", мэром Риги был Нил Ушаков ("Согласие"), а его заместителем - Андрис Америкс ("Честь служить Риге").

Еще раньше для обеспечения политической стабильности у мэра Риги Яниса Биркса (ТБ/ДННЛ) было три заместителя - Андрис Аргалис (Народная партия), Алмерс Лудвикс (ЛПП/ЛЦ) и Янис Диневич (Латвийская социал-демократическая рабочая партия).

Также в новой думе планируется реорганизовать комитет жилья и окружающей среды в комитет городской среды и климата. В свою очередь комитет по социальным вопросам предлагается преобразовать в комитет по социальным и жилищным вопросам.

В целом планируется сохранить прежнее количество комитетов.

Помимо уже упомянутых комитетов, планируется сохранить комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, комитет образования, культуры и спорта, комитет городского развития, комитет городской собственности, а также комитет по делам сообщения и транспорта.

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Честь служить Риге "Согласие" Андрис Америкс Нил Ушаков ТБ/ДННЛ
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