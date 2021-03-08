Новая консервативная партия выступает против парламентского секретаря Минфина Закатистова

Новая консервативная партия (НКП) указала на "репутационные проблемы и качественные риски" в работе парламентского секретаря Министерства финансов Атиса Закатистовса и предложила заменить его на представителя НКП, депутата Сейма Гатиса Эглитиса, сообщил министр юстиции Янис Борданс (НКП) после заседания по сотрудничеству коалиции.

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Новая консервативная партия (НКП) указала на "репутационные проблемы и качественные риски" в работе парламентского секретаря Министерства финансов Атиса Закатистовса и предложила заменить его на представителя НКП, депутата Сейма Гатиса Эглитиса, сообщил министр юстиции Янис Борданс (НКП) после заседания по сотрудничеству коалиции.

Сегодня НКП заявила коалиции о необходимости обсудить этот вопрос и вместо Закатистовса предложила на эту должность Эглитиса.

По словам Борданса, переговоры по этому поводу только начались, и министр не ожидает быстрого результата, но хочет, чтобы вопрос оставался открытым.

На просьбу прокомментировать необходимость отставки Закатистовса премьер-министр Кришьянис Кариньш ответил немногословно, подчеркнув, что парламентского секретаря выбирает министр, и Кариньш до сих пор не слышал ни одной жалобы на работу Закатистовса.

В свою очередь Борданс завил, что у НКП есть претензии к качеству работы парламентского секретаря Минфина. Он, например, отметил плохую коммуникацию о налоговой реформе и процессах во время пандемии, а также указал на случаи противоречивой коммуникации. Как Бордансу сообщили коллеги в Сейме, Закатистовс многократно отсутствовал на заседаниях бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии.

Говоря о репутации, Борданс упомянул, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о возбуждении еще одного уголовного дела в связи с использованием общественных средств.

Как сообщалось, полиция возбудила уголовное дело в отношении представителя Министерства экономики в управлении порта Скулте и помощника депутата Сейма Эрика Пуценса ("За человечную Латвию"; KPV LV) Салвиса Петрикса ("За человечную Латвию"; KPV LV) в связи с получением средств в корыстных целях. По информации Латвийского телевидения, в этом уголовном деле фигурирует и имя Закатистовса.

Борданс считает, что смена парламентского секретаря Минфина необходима для того, чтобы не мешать обществу воспринимать правительство в "позитивном свете" и не бросать тень на репутацию правительства.