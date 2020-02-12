Новая налоговая реформа: как изменятся необлагаемый минимум и ставки налога с зарплат

В контексте изменений налоговой системы, которые предлагает правительство, будут пересмотрен дифференцированный необлагаемый минимум и ставки подоходного налога с населения. Это предусматривает разработанный министерствами документ об изменениях в налоговой политике на период с 2021 по 2025 год, имеющийся в распоряжении агентства LETA.

Документ содержит предварительные предложения, которые еще будут обсуждаться с социальными партнерами.

План действий правительства предусматривает, что Минфин до 31 мая должен разработать основные принципы среднесрочной налоговой политики с целью повышения уровня жизни людей, содействия развитию народного хозяйства и международной конкурентоспособности.

Так, с 2021 году минимальную зарплату предложено поднять с 430 до 500 евро (до уплаты налогов).

План также предусматривает два сценария. По первому, предлагают поднять дифференцированный необлагаемый минимум и сохранить налог на солидарность. Все будет зависеть от уровня доходов, которые предложены разделить на шесть вариантов. Если сейчас дифференцированный необлагаемый минимум составляет 300 евро, то этот показатель могут повысить до 400 евро или 500 евро.

Один из вариантов — оставить на прежнем отметки уровень доходов в 1200 евро в месяц при повышении налогооблагаемого минимума до 400 евро. Такое предложение коснется 65% трудоустроенных, а их государственного бюджета эта потребует 39 млн евро.

Другой вариант — поднять уровень доходов до 1500 евро при налогооблагаемом минимуме в 400 евро, что отразится на зарплатах 75% работников и потребует из бюджета 71 млн евро.

Третий вариант — поднять уровень доходов до 1800 евро при налогооблагаемом минимуме в 400 евро, что отразится на зарплатах 79-80% работников и потребует из бюджета уже 98 млн евро.

Четвертый вариант — до уровня доходов в 1200 евро в месяц поднять необлагаемый минимум до 500 евро, что коснется 65% работников и потребует из бюджета 74 млн евро.

Пятый вариант — при уровне доходов до 1500 евро необлагаемый минимум в 500 евро. Этот отразится на зарплатах 75% работников и потребует из бюджета 114 млн евро.

И шестой вариант — при уровне доходов до 1800 евро и необлагаемом минимуме в 500 евро расходы бюджета вырастут на 148 млн евро, но зарплата вырастет у 79-80% трудоустроенных.

В результате — нетто-зарплата станет на 20-29 евро больше, в зависимости от вариантов.

Второй сценарий предусматривает отмену дифференцированного необлагаемого минимума и налога на солидарность, но изменение ставок подоходного налога с населения. В таком сценарии предлагается два варианта.

Первый вариант: доходы до 310 евро не облагать налогом, от 310,01 евро до 1000 евро применять ставку в 20%, от 1000,01 евро до 4000 евро — 25%, от 4000,01 евро — 36%.

В результате — при зарплате в 500 евро доход вырастет на 2 евро, до 1000 евро — на 44,86 евро, до 2000 евро — на 21,99 евро.

Негативное влияние на бюджет такого варианта составит 200 млн евро.

Второй вариант: доходы до 500 евро не облагать налогом, от 500,01 евро до 1200 евро применять ставку в 21%, от 1200,01 евро до 4500 евро — 25%, от 4500,01 евро — 37%.

В результате — при зарплате в 500 евро доход увеличится на 41 евро, в 1000 евро — 79 евро, в 2000 евро — 65 евро.

Негативное влияние на бюджет такого варианта составит уже 470 млн евро.