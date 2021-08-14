Новая партия Шлесерса: кандидатом на пост президента и главой партии станет Юлия Степаненко

Кандидатом на пост президента ЛР от новой партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) станет депутат Сейма Юлия Степаненко. Об этом на мероприятии по созданию ЛПМ заявил ее учредитель - политик и бизнесмен Айнарс Шлесерс.

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Степаненко также станет председателем правления партии. Шлесерс станет кандидатом на пост премьер-министра Латвии.

На мероприятии были названы партийные кандидаты на другие должности:

бывший премьер-министр Вилис Криштопанс - министр финансов,

экс-сотрудница Госконтроля Лига Крапане - министр культуры,

депутат Сейма Линда Лиепиня - спикер Сейма,

бывший заместитель начальника KNAB Илзе Юрча - министр юстиции,

бывший начальник Дорожной полиции и экс-член правления Эдмундс Зивтиньш - министр сообщения.

ЛПМ будет выступать за то, чтобы президента Латвии выбирали не голосованием в Сейме, а на всенародных выборах. Во время выступления в субботу Шлесерс остро раскритиковал действующего президента страны Эгила Левитса.

Планируется, что осенью 2022 года на парламентских выборах в Рижском списке ЛПМ под первым номером стартует Степаненко, на последнем месте - Шлесерс. Лидером Курземского списка партии станет Юрча, Земгальского - Зивтиньш, Латгальского - Криштопанс, Видземского - Лиепиня. Планируется, что все эти люди станут сопредседателями ЛПМ.

Шлесерс также сказал, что он предложит перейти к смешанной избирательной системе, где половина депутатов будет по-прежнему избираться от партий, а половина - по мажоритарной системе, где люди смогут баллотироваться без принадлежности к партии.