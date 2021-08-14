Новая партия Шлесерса: кандидатом на пост президента и главой партии станет Юлия Степаненко
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Кандидатом на пост президента ЛР от новой партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) станет депутат Сейма Юлия Степаненко. Об этом на мероприятии по созданию ЛПМ заявил ее учредитель - политик и бизнесмен Айнарс Шлесерс.

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Степаненко также станет председателем правления партии. Шлесерс станет кандидатом на пост премьер-министра Латвии.

На мероприятии были названы партийные кандидаты на другие должности:
бывший премьер-министр Вилис Криштопанс - министр финансов,
экс-сотрудница Госконтроля Лига Крапане - министр культуры,
депутат Сейма Линда Лиепиня - спикер Сейма,
бывший заместитель начальника KNAB Илзе Юрча - министр юстиции,
бывший начальник Дорожной полиции и экс-член правления Эдмундс Зивтиньш - министр сообщения.

ЛПМ будет выступать за то, чтобы президента Латвии выбирали не голосованием в Сейме, а на всенародных выборах. Во время выступления в субботу Шлесерс остро раскритиковал действующего президента страны Эгила Левитса.

Планируется, что осенью 2022 года на парламентских выборах в Рижском списке ЛПМ под первым номером стартует Степаненко, на последнем месте - Шлесерс. Лидером Курземского списка партии станет Юрча, Земгальского - Зивтиньш, Латгальского - Криштопанс, Видземского - Лиепиня. Планируется, что все эти люди станут сопредседателями ЛПМ.

Шлесерс также сказал, что он предложит перейти к смешанной избирательной системе, где половина депутатов будет по-прежнему избираться от партий, а половина - по мажоритарной системе, где люди смогут баллотироваться без принадлежности к партии.

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президент Латвии KNAB Айнарс Шлесерс Вилис Криштопанс Эгил Левитс Эдмунд Зивтиньш Юлия Степаненко
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