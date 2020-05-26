Новая рижская "мусорная" система — источник недоумения и недовольства

В Риге новый порядок вывоза мусора вступил в силу 20 мая, однако пока он стал поводом для недоумения и недовольства. Шоферы еще изучают новые маршруты, а во дворах жителей копятся горы мусора. Обслуживающие компании же погребены под лавиной жалоб, сообщает LTV.

В одном из дворов улицы Унияс залежи мусора продолжают расти — хотя договор с обслуживающей эту зону фирмой заключен. Водители не знают, где расположены контейнеры, поэтому жильцы вынуждены караулить мусоровоз и показывать водителям дорогу, рассказал один из жильцов Гундарс.

Такие жалобы поступают и из других зон — в равной степени недовольны жильцы частных домов и в Пурвциемсе, и в Агенскалнсе. Жители сообщают и о невывезенных отходах, и о несоставленных — или внезапно измененных — графиках. При этом связаться с центрами обслуживания клиентов почти невозможно — в этом убедились и журналисты LTV.

Жалобы получает и Управление среды Рижской думы — оно отвечает за "мусорную" ситуацию в городе. Однако должностные лица уверены: пока нет причин утверждать, что компании не справляются со своими обязательствами.

"Да, мы получаем жалобы. Конечно, не все идеально, но это нормальное явление в момент, когда меняется оператор в каком-то самоуправлении. То, что сейчас происходит — изменение системы и смена операторов — в любом самоуправлении в первые недели немного сложно", — считает глава управления Эвия Пиньке.

В думе объясняют, что часть людей заключила договоры в последний момент — или даже 20 мая. Поэтому компаниям приходится пересматривать созданные маршруты. В результате страдают и те клиенты, которые соглашения подписали вовремя. Управление среды вместе с муниципальной администрацией обещает следить за тем, как исправляют обнаруженные недостатки. Жителей призывают свои оценки и жалобы присылать на электронный адрес atkritumi@riga.lv.