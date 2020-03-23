Новая роль контролеров общественного транспорта — следить за соблюдением дистанции

C понедельника контролеры общественного транспорта получили новые обязанности — помогать пассажирам ориентироваться в случае чрезвычайной ситуации, призывать соблюдать на остановках дистанцию два метра друг от друга, а также следить за пассажиропотоком в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Чтобы минимизировать риски для здоровья контролеров, они будут работать в масках. В тех же целях пассажиров теперь просят не давать е-талон в руки контролера, а самим прикладывать карточку к проверяющему устройству.

Rígas satiksme призвало пассажиров соблюдать социальную дистанцию и во время чрезвычайной ситуации использовать общественный транспорт лишь тогда, когда это действительно необходимо. А тех своих клиентов, которые вернулись из-за рубежа в ближайшие 14 дней — соблюдать карантин и не использовать общественный транспорт.