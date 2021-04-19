Новая система записи на вакцинацию и смерти в пансионате. Главное о Covid-19 на 19 апреля

В Латвии вторую неделю растет заболеваемость коронавирусом. В одном из пансионатов от него умерла треть постояльцев, министр благосостояния Рамона Петравича не исключает начала уголовного процесса. Заработала новая, более удобная система электронной записи на вакцинацию. Портал Delfi коротко рассказывает о главном, что нужно знать об эпидемии Covid-19 на 19 апреля.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 202 новых случая Covid-19, доля положительных результатов анализа составила 7,5%. Получены сообщения о трех умерших. В воскресенье в больницы поступили 52 пациента Covid-19.

В пятницу, субботу и воскресенье, когда в порядке живой очереди в ряде центров массовой вакцинации прививку от Covid-19 мог получить любой желающий, вакцинированы более 8640 человек.

Заболеваемость в Латвии растет вторую неделю. На этой неделе по сравнению с прошлой она выросла на 6,4%, каждый день выявляется в среднем 538 новых случаев.

В Литве подтверждено 592 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек. В Эстонии выявлено 228 новых заболевших, скончались шесть человек. Доля положительных результатов теста за последние семь дней в Литве составила 6,2%, в Эстонии известна аналогичная информация за последние сутки — 8,2%.

Несмотря на все еще высокую кумулятивную заболеваемость — 501,1 случая на 100 000 жителей в течение 14 дней — с понедельника в Литве открываются торговые центры и соответственно магазины в них, кинотеатры, театры, концертные залы, можно проводить небольшие мероприятия.

19 апреля Министерство здравоохранения Латвии запустило единую сеть вакцинации ViVat, которая призвана сделать запись на вакцинацию более удобной. Новая платформа объединит существующие календари вакцинации в системах SmartMedical, Ārsta Birojs, Medius и ProfDoc. ViVat планируют совместить с системой е-здоровья, чтобы регистрировать в ней факт вакцинации. Для жителей ViVat будет улучшенной версией портала manavakcina.lv.

Латвия получила еще 11 700 вакцин Pfizer/BioNTech.

Инспекция рассматривает жалобы на семейных врачей, рекомендовавших не вакцинироваться от Covid-19. По словам руководителя управления образования Даугавпилса Марины Исуповой, часть даугавпилсских педагогов отказалась от вакцинации по совету своих семейных врачей.

В пансионате адвентистской общины Zilaiskalns почти все пожилые постояльцы в конце марта заболели коронавирусом. Треть всех клиентов — 10 человек — умерла. Министр благосостояния Рамона Петравича заявила, что если проверка в пансионате выявит осознанную халатность, это может грозить уголовной ответственностью.

Праздник песни и танца в этом году в традиционной форме не состоится. Проведение Праздника песни в привычном формате возможно лишь в том случае, если как минимум 60% жителей Латвии будут привиты от Covid-19, а общий уровень заболеваемости коронавирусом в стране будет намного ниже нынешнего.

Министерство финансов предлагает выделить еще 126,5 миллиона евро на меры поддержки бизнеса во время кризиса Covid-19. До этого уже были выделены 320 миллионов евро, но их хватит только до 27 апреля.

Бизнес реагирует на кризис — в магазинах появились "супердешевые" товары для бедных. Как отмечают эксперты, Covid-19 усилил поляризацию общества в Латвии, богатые стали богаче, бедные — еще беднее.

Для разгрузки транспорта в Риге появятся пять временных велополос, которые должны соединять окраины с центром.

С сегодняшнего дня 1–6-е и 12-е классы, а также 7–9-е и 10–11-е классы по ротационному принципу в 55 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно. Из больших городов очное обучение в школах можно будет проводить в Лиепае, Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе.

Собравшая за неделю более 10 000 подписей на портале Manabalss.lv инициатива о возобновлении работы спортивных клубов передана в Сейм. Если она будет одобрена, при нынешнем уровне заболеваемости в тренажерных залах смогут проходить индивидуальные тренировки при количестве человек в зале не более 20.