"Новое Единство" допускает, что один министерский портфель будет доверен "Прогрессивным"

"Новое Единство" предложит "Объединенному списку" и Национальному объединению заключить договор о сотрудничестве, включающий в себя принципы формирования коалиции, заявил после встречи с президентом Эгилом Левитсом действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

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Таким образом, будет сформирована ясная коалиция из трех политических сил, подчеркнул Кариньш.

В то же время "Новое Единство" готово допустить представителя "Прогрессивных" на один из министерских постов, находящихся в его ведении.

"Прогрессивным" будет предложено в двустороннем порядке заключить меморандум о сотрудничестве с "Новым Единством" о работе в 14-м Сейме. Этот документ будет аналогичен меморандуму о сотрудничестве между правительственными партиями.

Как пояснил Кариньш, лучшим для страны была бы четырехпартийная коалиция, но зная, что это невозможно из-за возражений "Объединенного списка" и Нацобъединения, "Новое Единство" предлагает следующий лучший вариант. Политик также заявил, "Объединенный список" и Нацобъединение отвергли участие "Прогрессивных" в коалиции "без веской аргументации".

Как уже сообщалось следущее правительство создадут три политических силы — "Новое Единство" (26), "Объединенный список (15) и Национальное объединение (13). Об этом заявил посл встречи с действующим премьером Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") президент Латвии Эгил Левитс.

Суммарно у трех партий — 54 из 100 голосов в Сейме. Ранее предполагалось, что в коалицию могут войти и "Прогрессивные" (10 мандатов) — на этом настаивало "Новое Единство". Однако "Объединенный список" и Нацобъединение возражали против такого расширения коалиции.