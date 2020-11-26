“Новое Единство” готово “искать решение” для заморозки зарплат министров

Партия “Новое Единство” готова “искать решение”, чтобы в 2021 году заморозить зарплаты министров, агентству LETA сказал лидер партии Арвилс Ашераденс.

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Реагируя на призыв партнеров по коалиции Новой консервативной партии заморозить зарплаты министров в следующем году, Ашераденс сказал, что в эти времена важна солидарность с обществом.

“Найдем хорошие законодательные рамки, как заморозить рост зарплат”, - пообещал политик.

Под контролем “Нового Единства” находятся два ключевых поста в правительстве - премьер-министр и министр финансов.

Как уже сообщалось, Новая консервативная партия заявила, что “разочарована в процессе рассмотрения государственного бюджета следующего года” и призывает не поднимать в 2021 году зарплаты министрам и главе правительства. Кроме того, ранее от повышения зарплаты отказалась канцелярия президента Латвии.