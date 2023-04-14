Новое Единство и Нацобъединение: мы не сказали "да" или "нет" кандидату в президенты от Объединенного списка Пиленсу
Foto: LETA

Может ли претендент на должность президента от "Объединенного списка" — архитектор и миллионер Улдис Пиленс — стать единым кандидатом на эту должность от всей коалиции? Ответ на этот вопрос искали политики и политологи в программе Kāpēc с Ольгой Драгилевой.

У коалиции нет единого кандидата в президенты. Национальное объединение ранее заявляло, что выдвинет кандидатуру действующего президента Эгила Левитса. А во вторник, 11 апреля, стало известно, что основатель "Объединенного списка" Улдис Пиленс согласен баллотироваться в президенты, что стало сюрпризом для коалиционных партнеров, признал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Само "Новое Единство" ранее осторожно обещало поддержку Эгилу Левитса и пока не заявляло о выдвижении своего кандидата.

Ряд оппозиционных политических сил уже заявили, что могут поддержать кандидатуру Пиленса. В свою очередь, Левитс неделей ранее сказал, что не хочет, чтобы за него голосовали нелатышские и недостаточно прозападные политические силы. А вот Пиленс не против того, чтобы его поддержали все политические силы — они же представляют народ Латвии.

  • Как Пиленс может "утопить" Левитса?
  • Можно ли выдать два "козыря" одной партии?
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