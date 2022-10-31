"Новое Единство" и "Объединенный список" продолжат улаживать разногласия в вопросе о новом министерстве энергетики

В понедельник, 31 октября, "Новое Единство" и "Объединенный список" продолжат искать решение разногласий в вопросе о новом министерстве энергетики.

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Работу над меморандумом о сотрудничестве будущей правительственной коалиции планируется продолжить на встрече партий в 9.00 в офисе "Нового Единства" в Риге.

Позже, в 16.00, лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш встретится с президентом Эгилом Левитсом, чтобы обсудить ход коалиционных переговоров.

Как сообщалось, в пятницу после встречи "Нового Единства" и "Объединенного списка" премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что из-за разных взглядов на создание нового министерства энергетики от "Объединенного списка" будет зависеть, удастся ли договориться о формировании правительства.

Между тем "Новое Единство" и Национальное объединение уже согласовали текст меморандума о сотрудничестве.