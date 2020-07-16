"Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян подали списки кандидатов на выборы в РД

Сегодня четыре партии планировали подать списки кандидатов на выборы в Рижскую думу — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), Rīcības partija и "Национальный союз "Справедливость"". В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в первой половине дня были зарегистрированы списки "Нового Единства" и СЗК.

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Лидером "Нового Единства" на этих выборах в РД будет Вилнис Кирсис. Вторым номером стала Инесе Андерсоне, затем идет председатель правления футбольной школы Юриса Доценко "Альберт" Олафс Пулкс и бывший начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Помимо прочего, среди кандидатов от "Нового Единства" есть бывший министр образования Карлис Шадурскис и бывший депутат Сейма, врач Хосам Абу Мери.

Лидер партии Кирсис обещает сделать Ригу более дружелюбной жителям и бизнесу, которые вынуждены "бежать из шумной и пыльной среды Риги". По его мнению, главной проблемой столицы является отсутствие жилья и привлекательной среды, поэтому партия хочет начать строить доходные дома.

Лидером списка СЗК стал Викторс Валайнис. Вторым номеров в партии заявлен врач Петерис Апинис, затем идет глава партии Эдгарс Таварс и член правления A/S "CBB konsultāciju birojs" Лиене Цауне.

Партия обещает провести ремонт многоквартирных домов, не увеличивая ежемесячные платежи, привести в порядок дворы, отремонтировать мосты и улицы, не допустить приватизацию Rīgas namu pārvaldnieks и сделать велополосы частью проектирования дорог. Кроме того, СЗК обещает ввести бесплатный общественный транспорт, заняться строительством детских садов и увеличить пособие по рождению ребенка до 1500 евро.

Как уже сообщалось, внеочередные выборы в Рижскую думу состояться 29 августа.