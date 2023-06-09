"Новое Единство" и СЗК обсудят расширение коалиции
Foto: LETA

Сегодня состоится встреча лидеров "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян (СЗК) о возможном расширении коалиции.

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Как сообщалось, СЗК готов участвовать только в такой коалиции, которая откажется от стагнации в образовании, здравоохранении, внутренних делах и других сферах, ранее заявил руководитель фракции СЗК Виктор Валайнис.

В настоящее время в коалицию входят "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС), но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными".

ОС и Нацобъединение против расширения коалиции.

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