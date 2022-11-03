Согласно распределению зон ответственности между партиями будущей коалиции "Новому Единству" может достаться новое Министерство энергетики и климата, "Объединененному списку" — Министерство регионального развития вместе с контролем за зоной дигитализации, а Национальному объединению — Министерство сообщения.

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Такое предложение партнерам сделал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

Ранее неофициально сообщалось, что при разделе должностей в новом правительстве между тремя коалиционными партнерами, у "Нового Единства" будет семь должностей, а у "Объединенного списка" и Нацобъединения — по четыре, свидетельствует неофициальная информация агентств LETA. При этом дополнительно к четырем министерским портфелям "Объединенный список" уже получил должность спикера Сейма, которую занял Эдвардс Смилтенс.

Известно, что речь идет о 16 должностях: премьер-министра, 14 министрах и председателе Сейма.

В четверг, 3 ноября, "Новое Единство" (26 мандатов), "Объединенный список" (15) и Национальное объеднения (13) подписали меморандум о сотрудничестве. Суммарно у новой коалиции будет 54 из 100 голосов в Сейме.

После подписания меморандума должна появиться ясность с тем, как будут поделены сферы ответственности, обещал премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Затем партии начнут работу над правительственной декларацией.