"Новое Единство" объявит кандидата в премьер-министры в среду вечером
Foto: LETA

В среду вечером, 16 августа, "Новое Единство" собирается объявить о том, кого выдвигает на пост премьер-министра. Как сообщила агентству LETA представитель партии Анна Удре, решение будет принято в среду на заседании думы "Единства" и общем собрании "Нового Единства".

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Решение объявят на пресс-конференции, которая состоится в офисе партии в 18:30. Председатель думы партии Хосам Абу Мери заявил, что кандидат будет соответствовать ценностям партии и будет "честным, ответственным и компетентным политиком".

Как уже сообщалось, в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что с четверга уходит в отставку. По неофициальной информации, кандидатом на пост премьер-министра может стать нынешняя министр благосостояния Эвика Силиня.

Сейчас в Латвии практически распалась правящая коалиция и будет формироваться новое правительство. Большинство в парламенте — у "Нового Единства" (26 мест), дальше следуют Союз "зеленых" и крестьян (16 мест), "Объединенный список" (15 мест), Национальное объединение (13 мест), "Прогрессивные" (10 мест), "Стабильность" (10 мест) и "Латвия на первом месте" (восемь мест). Также в Сейме есть два внефракционных депутата. Предыдущая коалиция состояла из "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения.

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