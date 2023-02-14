"Новое Единство" остается самой популярной партией
Foto: Ieva Ābele, Saeima

"Новое Единство" продолжает возглавлять рейтинг партий. Это показал январский опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения SKDS по заказу телеканала LTV.

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Если бы выборы в Сейм были завтра, в Сейм прошли бы семь партий — именно те, которые и сейчас в Сейме. Больше всего голосов набрало бы "Новое Единство": за него были бы готовы проголосовать 12,7% респондентов. Это на 0,7 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" потeряли 0,8 процентных пункта по сравнению с прошлым опросом, но сохранили позиции в тройке лидеров.

"Национальное объединение" с четвертого места переместилось на пятое, поменявшись местами с "Объединенным списком". Сильнее всего вырос рейтинг у партии Шлесерса "Латвия на первом месте", сильнее всего упал — у "Русского союза Латвии".

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