"Новое Единство" предлагает достичь финансирования обороны в размере 3% от ВВП

"Новое Единство" на переговорах о формировании коалиции предлагает к 2027 году достичь финансирования обороны в размере 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), а также договориться о необходимых решениях в области энергетики.

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"Новое Единство" предлагает на переговорах целый ряд вопросов, касающихся энергетики - независимость от России, реализацию зеленого курса, в том числе использование ветряных электростанций, солнечных батарей, гранул и древесной щепы, а также строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ).

Обсуждается также распределение подоходного налога с населения по месту работы и месту жительства, поддержка компаний-экспортеров, развитие жилищного фонда, реформа портов и вопрос о том, следует ли вносить коррекции в административно-территориальную реформу.

В сфере образования по инициативе "Нового Единства" обсуждаются вопросы организации школьной сети, оплаты труда учителей, экзаменов по предметам STEM и достижение государственного и частного финансирования науки в размере 1,5% от ВВП к 2026 году.

В сфере обороны партия предлагает со временем увеличить финансирование до 3% от ВВП, а также увеличить бюджет для внутренней безопасности и общественного порядка до 2,5% от ВВП - это финансирование будет включать и зарплаты, и инвестиции в инфраструктуру..

"Новое Единство" выступает за упрощение процедуры государственных закупок, а также за снижение политического влияния для обеспечения надлежащего управления компаниями с государственным капиталом.

В контексте национального государства "Новое Единство" призывает к обсуждению вопросов, связанных с государственным языком, иммиграцией и безопасностью информационного пространства. В области внешней политики подчеркивается необходимость последовательной поддержки Украины и жесткая санкционная политика в отношении России и Белоруссии.

В сфере здравоохранения партия предлагает обсудить вопросы, связанные с развитием сети больниц и реформой зарплат медицинских работников.

В вопросах организации работы правительства "Новое Единство" предлагало создать пост министра по вопросам климата, окружающей среды и энергетики, что не потребует новых штатных мест для чиновников, так как новое министерство объединит существующие департаменты Министерства экономики и Министерства охраны среды и регионального развития.