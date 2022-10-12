"Новое Единство" предлагает создать новое министерство энергетики и охраны окружающей среды

"Новое Единство" поддерживает создание нового министерства, которому будут передана ответственность за сферы энергетики и охраны окружающей среды от Министерства экономики и Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), сообщил сегодня после встречи с "Прогрессивными" лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он пояснил, что новому министерству от Минэкономики перешли бы ответственные за энергетику департаменты, а от VARAM департаменты, связанные со средой и климатом.

Единственной новой должностью, которая была бы создана, стал бы пост министра, поскольку остальной, уже существующий "аппарат" был бы лишь перераспределен, отметил Кариньш.

Такой шаг должен быть сделан для того, чтобы решить то, что вопрос о принятии политики реализации "зеленого курса" годами остается "нерешенным", потому что одно министерство отвечает за охрану окружающей среды, а другое — за энергетику и развитие экономики, подчеркнул премьер.

Следовательно, VARAM и Минэкономики в настоящее время работают в противоположных направлениях, поэтому для предотвращения этого предлагается создать новое министерство, пояснил Кариньш.

Также, по мнению "Нового Единства", Государственное агентство занятости должно быть передано от Министерства благосостояния в ведение Минэкономики, учитывая, что занятость — это скорее область экономического развития.