"Новое Единство" предлагает ввести административную ответственность за агрессивное поведение

Ввиду растущей агрессии против работников публичного сектора фракция "Нового Единства" в Сейме подготовила поправки к закону, предусматривающие административную ответственность за агрессивное поведение.

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Как сообщили во фракции, парламентарии на следующей неделе предложат поддержать законопроект партнерам по коалиции.

Руководитель подкомиссии по уголовному праву юридической комиссии Сейма, представитель "Нового Единства" Андрей Юдин (на фото) подчеркнул, что в публичной сфере все чаще слышны агрессивные выпады по отношению к врачам, журналистам и полицейским в связи с выполнением их профессиональных обязанностей, которые зачастую выходят за пределы виртуальной среды и могут стать вполне реальными.

"Агрессия есть и будет агрессией, и государству обязательно нужно на нее реагировать. Если действия одного человека заставляют другого беспокоиться о жизни и здоровье своем и своих близких, обязанность государства — не оставаться в стороне, а защищать не только общество в целом, но и конкретного индивида", — подчеркнул политик.

По его мнению, административное наказание было бы адекватной реакцией государства на агрессивное поведение, которое не угрожает смертью или серьезным вредом для здоровья, но вызывает опасения, что эти угрозы могут быть реализованы.

Хотя закон об административных наказаниях за нарушения в сфере госуправления, общественного порядка и использования государственного языка уже предусматривает наказание за мелкое хулиганство, представители Государственной полиции и полиции самоуправлений указали на трудности в применении закона в случаях, когда агрессивные действия предпринимаются против лица в отсутствие других лиц, когда агрессия и угрозы в отношении людей высказываются в социальных сетях или когда человеку или его близким угрожают причинением вреда, но при этом нападки недостаточно конкретны для того, чтобы их можно было рассматривать как угрозу жизни или здоровью.

Законопроект призван защитить спокойствие каждого человека путем обеспечения возможности эффективно реагировать на агрессивное поведение лиц по отношению к другим людям, если оно проявляется в выражении угроз, настойчивом преследовании, а также в повторном нежелательном и назойливом контакте.

За эти нарушения предусмотрено наказание штрафом в размере от 14 до 100 штрафных денежных единиц (5 евро).