"Новое Единство" предложит партнерам по коалиции договориться по вопросам гражданского партнерства

"Новое Единство" в меморандуме о сотрудничестве предложит будущим партнерам по коалиции — "Объединенному списку" и Национальному объединению — договориться о регулировании гражданского партнерства (оговаривающего, в том числе, юридические аспекты отношения ЛГБТ+) на уровне ряда законов.

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ЛГБТ+ возможного раздора

Напомним, что Нацобъединение всегда выступало против закона о гражданском партнерстве, позиция "Объединенного списка" по данному вопросу не до конца выяснена, но эта политическая сила может тяготеть к традиционализму. В то же время "Прогрессивные", с которыми "Новое Единство" хочет заключить отдельный договор о сотрудничестве и поделиться одним министерским портфелем, являются активными сторонниками принятия закона о гражданском партнерстве.

На заседании еще 13-го Сейма, в четверг, 20 октября, депутаты попытались в последний момент принять этот закон в третьем чтении. Однако закон сначала был включен в повестку дня, а затем из нее изъят — попытка не удалась.

Таким образом "Новое Единство" предлагает сейчас фактически включить в меморандум о сотрудничестве пункт, который может вызвать недовольство партнеров и усложнить ход переговоров.

Портфели поделят пропорционально

Также в меморандуме, который "Новое Единство" предложит будущим партнерам, говорится, задачей сторон является обеспечение эффективной, стабильной и профессиональной работы правительства в интересах общества до конца срока полномочий 14-го Сейма, сообщает агентство LETA.

Поэтому в случае подписания договора представители "Нового Единства", "Объединенного списка" и Нацобъединения заявят о своей готовности взять на себя ответственность за развитие Латвийского государства и благополучие народа, а также договорятся об основных принципах формирования правительства и совместно поставленные цели — укрепление национальной безопасности, экономический рост и развитие социально справедливого, инклюзивного общества.

Основным принципом формирования нового правительства станет пропорциональность представительства политических сил в Кабинете министров. То есть, больше всего портфелей достанется "Новому Единству", у которого в 14-м Сейме 26 мандатов (у "Объединенного списка" — 15, у Нацобъединения — 13). Решения на Совете коалиции тоже должны будут приниматься, исходя из пропорциональности. Правительство возьмет на себя обязательства продолжать "успешно начатые реформы".

"Новое Единство" предлагает соблюдать принцип солидарной ответственности за деятельность премьер-министра, получившего доверие Сейма, и приглашенных им министров.

В меморандуме говорится, что коалиция намерена улучшить организацию работы государственного управления путем создания Министерства энергетики, климата и окружающей среды. Также предусматривается создать еще одно министерство, ответственное за политику информационных и коммуникационных технологий — Министерство регионального развития и цифровых дел. Из этих пунктов меморандума можно сделать вывод о том, что новая коалиция намерена разделить нынешнее Министерство защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM), обладающее, в том числе, полномочиями отстранения глав самоуправлений и надзором за самоуправлениями, на два ведомства.

Ответственность за политику занятости будет возложена на Министерство экономики, за политику развития детей — на Министерство благосостояния.

Военный призыв, политическая нация и поддержка Украины

Предполагается, что формирующаяся коалиция будет отстаивать сплоченную и единую политическую нацию, основанную на латышском языке как единственном государственном, укреплять безопасность информационного пространства Латвии, последовательно продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, а также продолжать политику жесткий санкций против России и Беларуси.

Три стороны договорятся о введении службы государственной обороны (сейчас реформа предполагает введение обязательного воинского призыва) с середины 2023 года, а также об увеличении финансирования обороны до 3% от ВВП в 2027 году. Также предусматривается увеличение финансирования сферы внутренней безопасности и общественного порядка до 2,5% ВВП в 2026 году, и совершенствование системы гражданской обороны.

"Опираться на основные принципы правового и демократического государства, уважать разделение государственной власти. Укрепляя верховенство закона и демократические ценности, осуществлять беспощадную борьбу с коррупцией и улучшать расследование и судебное разбирательство, как а также эффективно исполнять решения Конституционного суда", — говорится в проекте меморандума "Нового Единства".

В этом контексте "Новое Единство" и предлагает партнерам сразу договориться о том, что в Сейм будут направлены законодательные акты, которые урегулировал бы вопросы гражданского партнерства в отдельных законах и воплотили в жизнь соответстующий приговор Конституционного суда.

"Содействовать качественному и инклюзивному образованию для наших детей, продолжая упорядочение сети школ, устанавливая критерии для финансируемых государством школ, чтобы должно способствовать сокращению неравенства в латвийском обществе", — гласит один из пунктов меморандума. Ожидается, что коалиция возьмет на себя обязательство увеличивать финансирование науки из госбюджета, чтобы в итоге достичь общего финансирования исследований в размере 1,5% от ВВП.

Также планируется повысить качество обслуживания пациентов за счет улучшения больничной сети, оказания первичной медико-санитарной помощи, внедрения пациентоориентированного государственного медицинского страхования.

Порты, Скултский терминал и регионы

В целях содействия лучшему управлению и развитию государственных компаний ожидается согласование централизованного управления ими и поэтапного введения котировки акций отдельных государственных компаний на фондовой бирже в случаях, когда необходимо привлечение капитала и обеспечение развитие компании. Таким образом планируется способствовать развитию народного хозяйства и дать возможность каждому жителю Латвии участвовать в приумножении национального капитала.

В меморандуме "Нового Единства" также фигурирует пункт о том, что необходимо продолжить и завершить реформу управления латвийскими портами, улучшая участие местных самоуправлений в управлении портами. Напомним, что еще действующее правительство Кришьяниса Кариньша в предыдущие годы осуществило реформу, согласно которой контрольной пакет при принятии решений в портах гарантирован государству (ранее государство и самоуправлении, на территории которого находился порт осуществляли управление в равных долях — 50% на 50%). Противником увеличения государственного влияния на порты был Союз "зеленых" и крестьян, из которых "вышли" ряд представителей "Объединенного списка". Известно и о том, что модель дальнейшего управления обсуждалась на переговорах "Нового Единства" и "Объединенного списка" о создании коалиции.

Также "Новое Единство" предлагает согласовать модель управления Рижским мегаполисом, а также инвестировать в развитие регионов, создавая привлекательную и качественную среду для жизни и возможности для развития бизнеса.

Планируется, что правительство возьмет на себя обязательство формировать сбалансированную налоговую политику, которая будет способствовать предпринимательству, созданию новых рабочих мест. Подчеркивается, что такой политике должен способстововать раздел налоговых поступлений между государством и самоуправлениями (напомним, что среди политиков, поддерживающих "Объединенный список" есть представители местной власти). Также налоговая политика должна помогать строить ветропарки на государственных землх и улучшать возможности частных инвесторов развивать ветровые электростанции.

"При создании терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте не создавать дополнительной финансовой нагрузки для потребителей и не вступать в противоречие с целями природоохранной и климатической политики", — такой витиеватый пункт фигурирует в проекте меморандума.