"Новое Единство": у правительства нет другого выбора, как ввести домашний карантин на ближайшие недели

В условиях быстрого распространения Covid-19 у правительства нет другого выбора, кроме как ввести в ближайшие недели домашний карантин, считают партии "Единство" и "Новое Единство".

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Как сообщили агентству LЕТА в партии "Новое Единство", партия в настоящее время считает, что единственный способ избежать глубокого кризиса в системе здравоохранения, предотвратив ее перегрузку, остановив неконтролируемый рост заболеваемости и смертности от Covid-19, — это немедленные меры по ограничению распространения инфекции.

Сегодня на совместном заседании правления "Единства" и "Нового Единства" принято единогласное решение поддержать позицию, ранее выраженную премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, о том, что другого способа ограничить быстрое распространение Covid-19 нет.

По словам председателя правления "Единства" Арвила Ашераденса, из-за чрезвычайно быстрого распространения Covid-19 система здравоохранения в настоящее время находится на грани краха. Нормализация ситуации возможна только при полной солидарности общества и соблюдении ограничений, включая резкое сокращение повседневных контактов.

В ближайшие недели Министерству здравоохранения нужно всеми способами обеспечить вакцинацию ранее невакцинированного населения от Covid-19 с особым упором на людей старше 50 лет.

При этом доступ к повседневным услугам для вакцинированных людей следует возобновить как можно скорее, поскольку ограничения в системе образования и экономической деятельности уже привели к негативным последствиям, и их нельзя допускать в течение длительного времени.

Также рекомендуется рассмотреть возможность увеличения штрафов за несоблюдение или эпидемиологических ограничений, сделать вакцинацию более доступной для всех слоев населения и принять немедленные меры для повышения потенциала системы здравоохранения.