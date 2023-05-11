"Новое Единство" выдвинуло в президенты главу МИД Эдгара Ринкевича (ДОПОЛНЕНО)

Премьерская партия "Новое Единство" определилось с кандидатом в президенты — им стал многолетний министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Фракция "Нового Единства" в Сейме единогласно поддержала выдвижение Ринкевича. Документы о выдвижении уже официально поданы в Канцелярию Сейма.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции сначала выразил огромную благодарность действующему президенту Эгилсу Левитасу за его вклад в обеспечение стабильности страны, "последовательную защиту интересов Латвии и помощь в поддержании нашего четкого курса в Европейском Союзе и НАТО", сообщает портал lsm.lv.

Перечисляя сильные стороны Ринкевича, как кандидата в президенты, премьер-министр подчеркнул, что у главы МИД уже есть многолетний опыт руководства Канцелярией президента при Валдасе Затлере. Точно так же Ринкевич — один из немногих, кто, проработав на госслужбе, пошел в политику и ярко проявил себя.

В качестве министра иностранных дел Ринкевичс помог укрепить позиции Латвии не только в сфере военной безопасности, но и в отношениях с партнерами из стран ОЭСР. Кроме того, Ринкевич, много лет занимавший должность министра иностранных дел, знает "игроков из других стран, у него самая широкая база контактов, какую только можно себе представить, и это очень помогло бы ему" на посту президента, если бы Сейм одобрил его кандидатуру, сказал Кариньш.

"У Эдгара, пожалуй, самый глубокий опыт, компетенция и готовность к этой [президентской] должности. Эдгар Ринкевич абсолютно предсказуем [..] Он не неизвестный кандидат [..] Он давно прошел испытание властью", подчеркнул премьер-министр.

Сам Ринкевич на пресс-конференции поблагодарил "Новое Единство" за оказанное доверие при выдвижении его кандидатуры на высокую должность. Главным приоритетом Ринкевича на высоком посту будет внутренняя и внешняя безопасность в контексте продолжающейся войны на Украине и меняющейся международной обстановки. Важное значение имеет также развитие и процветание латвийской экономики.

"Новое Единство" заявило, что с этого момента начинают консультации с другими партиями о поддержке избрания Эдгара Ринкевича президентом Латвии.

Эдгар Ринкевич родился в Юрмале в 1973 году. Выпускник Юрмальской 4-й средней школы, в 1995 году защитил степень бакалавра на Историко-философском факультете Латвийского университета. В том же году получил сертификат в области политогии и международных отношений Универстета Гронингема (Нидерланды). В 1997 году — степень магистра политологии Латвийского университета. В 2000 году защитил степень магистра в Университете национальной обороны США. Помимо родного латышского, отлично владеет английским, французским и русским языками.

Начинал карьеру журналистом Латвийского радио, уже тогда, в 1993-1994 годах, специализировался уже на теме внешней политики и международных отношений.

С 1995 года — карьера в Министерстве обороны. В 1995 году — старший референт Департамента оборонной политики Министерства обороны, с 1996 года — директор этого департамента. В 1997 по 2008 год — госсекретарь Министерства обороны. Эта должность фактически приравнивается к заместителю министра. Министр обычно политический ставленник, госсекретарь — профессионал.

С 2008 по 2011 год — руководитель Канцелярии президента Валдиса Затлерса. После роспуска Сейма один из создателей Партии реформ Затлерса (ПРЗ). В 2011 году был избран в Сейм от ПРЗ, затем стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство").

С тех пор — бессменный глава МИД в различных правительствах. После распада ПРЗ стал членом "Нового Единства".

6 ноября 2014 года Эдгар Ринкевич совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.

По итогам последних выборов в Сейм Ринкевич стал одним из самых популярных политиков страны, получив 35 072 плюсов избирателей. У премьер-министра Кришьяниса Кариньша — 35 013 плюсов.

Принято считать, что Ринкевич представляет более модернистское, либеральное крыло "Нового Единства". Сразу после военного вторжения России в Украину глава МИД выступил в Twitter с призывом создавать в Латвии политическую нацию, косвенно признал провал предыдущей политики общественной интеграции. Однако его слова так и остались без последствий. С начала предвыборной кампании возобладала концепция "латышской Латвии" Эгила Левитса.