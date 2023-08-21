"Новое Единство" заверило Ринкевича, что готово руководить созданием широкой коалиции

Представители самой многочисленной парламентской фракции — "Нового Единства" — заверили президента Латвии Эдгара Ринкевича, что готовы взять на себя руководство консультациями по созданию широкой коалиции. Об этом после встречи с главой государства заявила кандидат в премьеры от "Нового Единства — министр благосостояния Эвика Силиня, сообщило агентство LETA.

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На встрече с президентом "Новое Единство" представляли кроме Силини ушедший в отставку премьер Кришьянис Кариньш, министр финансов Арвилс Ашераденс и глава парламентской комиссии по бюджету и финансам Янис Рейрс.

Силиня отметила, что на данный момент ядро ​​будущего правительства еще не прояснилось, поэтому "Новое Единство" также работает над созданием как можно более широкой коалиции.

Переговоры о формировании правительства ведутся с "Объединенным списком", Союзом "зеленых" и крестьян, Национальным объединением и "Прогрессивными", сообщила кандидат в премьер-министры от "Нового Единства".

В понедельник, 21 августа, президент Латвии Эдгар Ринкевич начал консультации со всеми представленными в Сейме партиями о формировании нового правительства. По итогам переговорах глава государства номинирует премьер-министра. Пока на эту должность официально выдвинута только министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство"), но президент не исключил появление других кандидатов.

Сегодня в 9:30 президент встретился с "Новым Единством", в 10:30 — встретится с СЗК, в 15:00 — с "Объединенным списком".

Во вторник, 22 августа, в 10:00 состоится встреча с Национальным объединением, в 11:00 — с "Прогрессивными", в 13:00 — с партией "За стабильность", в 14:00 — с партией "Латвия на первом месте".

Как уже сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в четверг подал прошение об отставке.