Новое пособие по присмотру за ребенком. Что надо знать?

С 30 ноября в Латвии введен новый вид пособия — пособие по присмотру за ребенком, который из-за Covid-19 не может посещать детский сад или вынужден учиться удаленно. Государственное агентство социального страхования (ГАСС) разъясняет, как получить такое пособие.

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Как уже ранее сообщал портал Delfi, 26 ноября Сейм в срочном порядке принял ряд поправок к законодательству, разрешающих на определенное время ввести в Латвии новый вид пособия, официальное название которого — пособие помощи по болезни. Оно ввозится на время пандемии Covid–19, то есть с 30 ноября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Кто и когда может получить пособие?



Единовременное пособие могут взять родители, если ребенок младше десяти лет не может посещать детский сад или вынужден учиться удаленно, а также родители детей-инвалидов до 18 лет, которые не могут посещать центры опеки или дневные центры.

ГАСС предоставляет пособие сроком на 14 дней. Размер выплаты — 60% от средней суммы доходов за последние 12 месяцев, которые заканчиваются за два месяца до назначения пособия. Важно понимать, что в доходы учитывается сумма, с которой уплачен социальный налог.

Пособие можно получить лишь дважды. В первый раз с 30 ноября по 31 декабря 2020 года, второй раз — с 1 января по 30 июня 2021 года.

Выплата полагается одному из родителей или опекуну, усыновителю, приемному родителю, который является наемным работником или самозанятым лицом, но сам не может работать удаленно.

Какие документы надо предоставить?



Для того, чтобы получить пособие, надо обратиться в ГАСС с заявлением, а также предоставить:



заверение от работодателя о том, что в рабочем процессе нельзя участвовать на удалении.



Самозанятые лица сами подписывают заверение о том, что не могут работать удаленно. Заверение можно написать в свободной форме или же заполнить бланк ГАСС.



справку из детского сада или школы о том, что группа или класс находится на карантине или переведен на удаленное обучение.

справку из самоуправления о том, что инвалиду предоставлен уход в дневном центре опеки, услуги которого из-за Covid–19 не предоставляются.

Как выплачивается пособие?



С данному пособия не удерживается подоходный налог с населения и социальный налог.

ГАСС предоставляет пособие в течение 10 дней со дня подачи заявления.

Решение о предоставлении пособия заявителю не отсылается.

Кому могут отказать?



Пособие не предоставляется, если заявитель работает или получает доходы как работник или самозанятое лицо, а также в случаях, если заявителю в тоже самое время выплачивается пособие по болезни, родительское пособие, пособие по материнству и отцовству или пособие по простую.



Как можно подать заявление?



Пособие можно запросить в течение 10 дней со дня, когда из-за карантина ребенок не может посещать детский сад, школу или центр опеки.

Заявление в ГАСС можно подать онлайн, воспользовавшись порталом Latvija.lv. Надо выбрать э-услугу „Iesniegums iestādei" и прикрепить заполненный бланк „Iesniegums slimības palīdzības pabalsta saņemšanai". Заявление также можно написать в свободной форме.

Заявление вместе с необходимыми справками также можно отправить по почте или оставить в любом отделении ГАСС (в специальном почтовом ящике, список — здесь) в рабочее время с 8:30 до 17:00.