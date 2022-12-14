Новое правительство обязуется не поддерживать дополнительное содержание на русском языке в масс-медиа
Foto: F64

В одном из пунктов декларации нового правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") говорится о том, что коалиция обязуется обеспечить, чтобы дополнительное содержание на русском языке более не поддерживалось государством, пишет портал LSM.LV.

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Национальный совет электронных средствам массовой информации (NEPLP) также планирует аналогичную стратегию будущей работы. Председатель NEPLP, однако, оправдывает, что план будет применяться к коммерческим СМИ. Но что планируют политики? Под угрозой ли содержания русскоязычных общественных масс-медиа? Этим вопросом задался портал LSM.LV.

В последние годы эксперты в области медиа часто говорят о необходимости усиления содержания на языках меньшинств в общественных СМИ, особенно сейчас — в период информационной войны. Вопрос стал актуальным после вторжения России в Украину, когда NEPLP начала блокировать российские пропагандистские каналы в Латвии.

Весной Совет по общественным электронным масс-медиа (SEPLP) выступил с предложением о создании кабельного телеканала RUS.LSM.LV рассчитывая таким образом усилить русскоязычный контент. План был особо актуален после отключения кремлевских пропагандистских каналов. Концептуальную поддержку оказала Комиссия по национальной безопасности Сейма, а разрешение на вещание было получено от NEPLP.

Но для реализации плана были нужны деньги, а значит — политическая поддержка.

"Финансирование было выделено, но весной коалиция приняла решение, что телеканал не будет таким, каким он должен быть, что его нельзя создать. Мы отнеслись к решению уважением, но мы не считаем, что по сути это было правильное решение", — пояснил председатель SEPLP Янис Сикснис.

С точки зрения управления общественными масс-медиа, это был не лучший способ решения проблем. По словам Сиксниса, это было политическое решение не создавать дополнительный контент на русском языке в общественных масс-медиа.

И будущее правительство также обязуется больше не поддерживать русскоязычные масс-медиа. В декларации нового правительства о запланированных мероприятиях Кабинета министров во главе с Кришьянисом Каринясом ("Jaunā Vienotība") есть пункт:

"Дальнейшую политику защиты и развития национального информационного пространства мы будем фундаментально основывать на ценностях государственного языка и Сатверсме Латвии. Мы сформируем медиаполитику и законодательную среду, поддерживающую содержание в государственном языке, и позаботимся о том, чтобы в дальнейшем поддержка дополнительного содержания на русском языке государством не происходила".

Рабочую группу, подготовившую этот пункт, возглавил министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение), который пояснил: "Имеется в виду просто, что мы не будем поддерживать со стороны государства дополнительный контент от государства на русском языке".

Латвийское радио поинтересовалось у Науриса Пунтулиса, что это будет означать для общественных масс-медиа. "Это означает, что дополнительной поддержки языков меньшинств не будет. Это будет содержание, которое в настоящее время поддерживается в той мере, в какой оно существует. Если вы хотите очень конкретно — означает, что нам не нужно будет, я надеюсь, более дискутировать о том что нужно создать еще какой-то отдельный канал нацменьшинств, как это было задумано", — сказал министр культуры.

Отвечая на вопрос Латвийского радио о причинах такого решения, Пунтулис ответил так: "Причина довольно проста. Мы все живем в стране Латвия, где латышский язык является единственным государственным. Если этой причины мало, то упомяну и другую причину — Министерство культуры разработало методические рекомендации по сплочению общества, в которых черным по белому написано: "Укрепим латышский язык как общую основу общества в повседневном общении"

"Объединенный список" — еще одна политическая сила, которая войдет в новое правительства — на этом пункте не настаивала, но принимает его. Об этом сказал депутат Сейма от "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

"Концепт в том, что содержание, оплаченное деньгами налогоплательщиками, может быть только на государственном языке, а это латышский язык. Мы хотим, чтобы люди, которые давно живут в Латвии, были максимально мотивированы к изучению латышского языка", — пояснил Таварс.

А вот у премьерской партии — "Нового Единства" — Латвийскому радио получить подробные разъяснения не удалось.

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