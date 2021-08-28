Новое регулирование по подключению отопления может вступить в силу в течение года
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Рижане должны предприятию Rīgas Siltums около 2,5 млн евро, сообщает LSM. Большая часть долгов приходится на клиентов Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Представители RNP сообщают, что для предотвращения проблем необходимо изменить регулирование по подключению отопления.

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Долг RNP в этом году стал на один миллион евро меньше. Тем не менее, руководитель предприятия Роналдс Нейманис указал, что необходимо менять регулирование.

"Нужно продлить срок оплаты счетов, чтобы он был до конца месяца. Сейчас у тепла, в отличие от других коммунальных услуг, срок оплаты 20 числа", — объяснил Нейманис. Кроме того, необходимо позволить подключать отопление с недавними или небольшими долгами, а также должен быть решен вопрос безнадежных долгов, указал Нейманис.

Хотя разговоры об этом начались год назад, ситуация сильно не продвинулась вперед. Представитель министерства экономики Зане Гулбе указала, что это связано с тем, что в дискуссии принимают участие не только домоуправы, но и представители отрасли производства теплоэнергии, а также Центр по защите прав потребителей. В свою очередь, новое регулирование по подключению отопления может вступить в силу в течение года, указали в министерстве.

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