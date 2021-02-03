Новое требование защиты лица, первая жертва в погранохране и недоверие общества. Главное о Covid-19 на 3 февраля

В Латвии вступило в силу требование носить щитки для лица только вместе с маской. Пересмотр других ограничений может обсуждаться через три недели. Tallink продолжает терпеть убытки, спикер Сейма Инара Мурниеце ушла на самоизоляцию, в погранохране умер сотрудник, который участвовал в патрулях по контролю за соблюдением комендантского часа. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 3 февраля.

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Цифры. Во вторник, 2 февраля, в Латвии выявлен 1231 новый случай Covid-19, скончался 31 человек. За сутки было сделано 12 317 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%. С начала пандемии коронавирус в Латвии диагностирован уже у 68 658 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 760 новых случаев коронавируса, от заболевания скончались 16 человек. В Эстонии во вторник проанализировали 5920 тестов на коронавирус, положительными оказались 688. В самых зараженных частях Эстонии началась вакцинация людей старше 80 лет.

Новое требование. 3 февраля вступило в силу требование носить щитки для лица только вместе с маской. Как сообщалось, накануне, 2 февраля, правительство одобрило предложение Минздрава больше не классифицировать щитки для лица как самостоятельные защитные средства для рта и носа, разрешив их носить только в комбинации с медицинской или немедицинской маской.

Другие ограничения. Пересмотр других ограничений из-за Covid-19 может обсуждаться через три недели. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. "Мы понимаем, что вирус в ближайшее время не отступит. Ситуация может меняться по-разному, поэтому нужно идти к безопасным моделям, возможно, даже на более длительный срок", — сказал он.

Напомним, накануне режим чрезвычайной ситуации был продлен до 6 апреля. Вместе с тем правительство концептуально договорилось запретить въезд в Латвию из Соединенного Королевства, Ирландии и Португалии. Со следующей недели в отдельных магазинах можно будет приобрести все "запрещенные товары", кроме того, начнут работу книжные магазины, а ученики первых и вторых классов вернутся за парты.

Темпы вакцинации. В понедельник, 1 февраля, вакцинацию от Covid-19 завершили 1100 человек. С начала вакцинации в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили 17 113 врачей и других работников медицинских учреждений, обе дозы — 7752 человека. В понедельник вакцинация проводилась в 30 медучреждениях по всей стране.

Латвийцы не верят статистике. Около трети опрошенных латвийцев считают, что статистика смертности от Covid-19 вводит в заблуждение. В свою очередь с тем, что целью ограничительных мер из-за Covid-19 является полный контроль над людьми, в том числе их чипирование, согласились 15% респондентов. Примерно десятая часть респондентов уверена, что от общественности скрывается тот факт, что можно отравиться в результате чрезмерного применения дезинфицирующих средств. Такое же количество респондентов считает, что ношение маски для лица может вызвать отравление углекислым газом.

Первая жертва в погранохране. С начала пандемии умерли два зараженных Covid-19 работника системы внутренних дел — сотрудники Государственной пограничной охраны и Государственной полиции. На сайте Госпогранохраны размещены соболезнования в связи с наступившей 30 января смертью 45-летнего майора пограничной охраны. Умерший работник участвовал в совместных с Госполицией патрулях по контролю за соблюдением комендантского часа.

Мурниеце ушла на самоизоляцию. Председатель Сейма Инара Мурниеце после контакта с заболевшим Covid-19 человеком ушла на самоизоляцию. Спикер продолжает работу, но удаленно.

Tallink несет убытки. Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в январе этого года по маршруту Рига — Стокгольм не перевез ни одного пассажира, в то время как за соответствующий месяц прошлого года по маршруту было перевезено 43 532 пассажира. Общее число пассажиров, перевезенных паромами компании в прошлом месяце, составило 121 116 человек — это на 80,4% меньше, чем в январе прошлого года.