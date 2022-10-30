Нового типового проекта реконструкции домов 103-й серии пока не будет

Министерству экономики пришлось прервать конкурс на право разработки типового проекта восстановления и повышения энергоэффективности многоквартирных домов 103-й серии, которым могли бы впоследствии пользоваться квартировладельцы, сообщает rus.LSM со ссылкой на LETA.

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Причина в том, что претендент подал куда более дорогое предложение, чем может заплатить заказчик, и придется также скорректировать сроки исполнения работ, свидетельствует информация Бюро по госзакупкам (IUB).

Планируемая министерством договорная цена для этой услуги была 55 тысяч евро, а на разработку проекта предусматривалось отвести 50 дней. По данным IUB, предложение подало SIA Balts un melns, и его сумма составила 63 050 евро без учета НДС.

Tиповой проект реконструкции 5-этажного многоквартирного жилого дома, разработанный объединением из пяти компаний (SIA CUBED, SIA K FORMA, SIA MEP solutions и SIA CORE projekts, а проверку качества проекта провело SIA CMB) ранее вызвал критику со стороны архитектурного сообщества.

Председатель Национального архитектурного совета Гатис Дидрихсонс возразил, что из-за условий положения о конкурсе (проект должен был быть готов за 45 дней) не могло быть речи о более качественных решениях.

Чтобы содействовать доступности нового жилья в Латвии — недорогого в эксплуатации, эргономичного и энергоэффективного, Минэкономики заказало типовой строительный проект многоквартирного дома. Он доступен бесплатно, использовать его могут и самоуправления, и другие девелоперы проектов недвижимости.

Проект разработан с учетом всех строительных нормативов, к нему прилагается подробная документация по каждому этапу строительства. От девелопера потребуется разработать только привязку будущего дома к рельефу местности, сориентировать здание с учетом точек подключения к внешним коммуникациям и энергосетям.