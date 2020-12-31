Новогоднее обращение Кариньша: у нас есть общая цель — вернуться к нормальной жизни

У жителей Латвии есть общая цель — как можно скорее вернуться к нормальной повседневной жизни. Только вместе мы сможем преодолеть все трудности, заявил в своем новогоднем обращении к нации премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

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"Встречая новый год, задумаемся — каковы наши собственные и наши общие цели, как мы будем их осуществлять, какими мы хотим быть — по отношению к себе, к другим людям и к своей стране — и чего мы хотим достичь, в какой стране жить. История 2021 года в наших руках. Он может быть годом роста для каждого и для всего общества, годом свершений и новых горизонтов", — отметил премьер-министр.

"У нас есть общая цель — по возможности скорее вернуться к нормальной повседневной жизни. Вакцина — дверь к этому. Однако мы должны быть готовы сохранять бдительность еще длительное время, — сказал премьер. — Направление ясное: государство всеобщего благосостояния на севере Европы. Кризисы, войны, а также пандемии оказали самое непосредственное влияние на динамику развития стран и наций, поскольку они меняют мышление людей и мотивацию действий. Возможно, это поворотный момент в развитии нашей страны, однако для этого требуются совместные и решительные действия".

Полный текст новогоднего обращения премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша



Добрый вечер, уважаемые жители Латвии и все, кому дорога наша любимая страна!

Уходящий год был годом стойкости и испытаний. Пандемия Covid-19 — одно из самых серьезных испытаний, с которыми мы сталкивались с момента восстановления независимости страны. Это потребовало от каждого из нас особого терпения, ответственности, понимания и дальновидности. Некоторых оно привело в замешательство, однако подавляющее большинство сплотило в общей борьбе.

Мы начали год с плана и реальных действий, направленных на развитие страны и важные для дальнейшего роста перемены в области здравоохранения, образования, налоговой и административно-территориальной системы с целью сделать жизнь лучше, а государственные услуги — более справедливыми и доступными для каждого жителя. Это были необходимые изменения, которые со временем принесут плоды нам всем.

Однако в мировой истории 2020 год останется временем пандемии Covid-19, коснувшейся нас всех — молодых и старых, семей и одиноких людей, и тех, кто осознает риски, и тех, кому их трудно понять. Эта непривычная ситуация показала, что, действуя вместе, мы можем достигнуть многого, и как плох результат, когда каждый думает только о себе.

Уходящий год изменил наши повседневные привычки и отношения с окружающими. Весной мы смогли отреагировать и за короткое время перестроить свою повседневную жизнь, что стало одним из наиболее успешных примеров в Европе и в мире. Однако необходимо признать, что хорошие результаты весной и сравнительно спокойное лето задержали общее понимание угрозы и своевременную подготовку ко второй волне распространения вируса.

В этом году правительство более успешно прислушалось к голосам различных общественных групп и профессий. Спасибо социальным партнерам, неправительственным организациям и активистам гражданских инициатив за сотрудничество и диалог! Разнообразие точек зрения — это ценность, особенно во времена кризиса! Латвии нужны все люди, все мнения и уважительные дискуссии — как в кругу семьи и друзей, так и между политиками и учреждениями.

Наша сила в сотрудничестве — как на национальном, так и на международном уровне. Только вместе мы можем преодолеть все трудности. В этом году сотрудничество с партнерами в Европейском союзе и союзниками в НАТО доказало большое значение совместных и скоординированных действий.

Несмотря на все сложности, наша экономика продемонстрировала несомненную жизнеспособность, а предприниматели смогли проявить себя на международном уровне — на экспортных рынках. Мы можем гордиться нашими талантливыми людьми, наделенными острым умом и исключительными способностями. Воображение, целеустремленность и желание сотрудничать — начало всех достижений.

Друзья!

Мы — сильная нация, мы доказали, что нам под силу даже самый крупный противник. Но мы должны сообща заботиться о том, чтобы наши собственные опасения, страхи и усталость не стали нашим врагом. Легко заблудиться в обилии ежедневно получаемой нами информации, но мудрость и способность нашего народа отличать правду от вымысла позволят выиграть и эту битву.

У нас есть общая цель — по возможности скорее вернуться к нормальной повседневной жизни. Вакцина — дверь к этому. Однако мы должны быть готовы сохранять бдительность еще длительное время. Процесс добровольной вакцинации будет постепенным во всей Европе и продлится по меньшей мере полгода. Я знаю, что мы к этому готовы.

Преодолевая сегодняшние трудности, необходимо смотреть дальше и шире, продолжать начатый путь развития. Направление ясное: государство всеобщего благосостояния на севере Европы. Кризисы, войны, а также пандемии оказали самое непосредственное влияние на динамику развития стран и наций, поскольку они меняют мышление людей и мотивацию действий. Возможно, это поворотный момент в развитии нашей страны, однако для этого требуются совместные и решительные действия.

Поэтому, встречая новый год, задумаемся — каковы наши собственные и наши общие цели, как мы будем их осуществлять, какими мы хотим быть — по отношению к себе, к другим людям и к своей стране — и чего мы хотим достичь, в какой стране жить. История 2021 года в наших руках. Он может быть годом роста для каждого и для всего общества, годом свершений и новых горизонтов.

Призываю каждого соблюдать осторожность и действовать ответственно, не давая вирусу возможности отнять дорогих нам людей. В этот праздничный вечер скажем добрые слова своим близким, свяжемся с теми, кому сегодня вечером одиноко, пожелаем здоровья тем, кто сейчас находится в больнице.

От имени всех нас хочу поблагодарить медиков и службы, которые и сейчас продолжают работу, чтобы бороться за здоровье и жизни сограждан. Однако герои этого года — это и все вы: семьи, в которых дистанционное обучение детей требовало много внимания и усилий, учителя, пострадавшие от вируса работодатели и работники, которым мы и впредь будем предоставлять необходимую поддержку.

Спасибо всем за терпение, терпимость и выдержку в 2020 году! Пусть Новый год укрепит нашу веру в себя и в нашу страну! Желаю всем здоровья и мудрости! Боже, благослови Латвию!