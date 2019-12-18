Новой главой Совета по фискальной дисциплине стала Инна Штейнбука

Советом по фискальной дисциплине впредь будет руководить экономист Инна Штейнбука, сообщает LETA. Она сменит многолетнего главу совета Яниса Платайса.

Платайс руководил совет со дня его основания в 2014 году. Согласно закону о фискальной дисциплине, один человек может руководить советом не дольше шести лет.

Штейнбука, заступая на должность, поблагодарила Платайса за то, что он заложил основы для работы совета.

"Я впредь хочу видеть совет не как стороннего критика, сурово комментирующего решения правительства по бюджету, а как конструктивного партнера по сотрудничеству совета, который высказывает независимое мнение, призывает к диалогу и к чьим рекомендациям прислушиваются", — сказала Штейнбука.

Новый руководитель совета сказала, что хочет теснее сотрудничать с Банком Латвии и академической средой. В следующем году совет пройдет процесс внешней оценки, которую будут проводить эксперты из похожих учреждений других стран ЕС. До сих пор такая оценка не проводилась.

Штейнбука — профессор Латвийского университета, директор магистерской программы "Наука о Европе и экономическая дипломатия". С 2018 года она занимает должность советника вице президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. До этого она руководила представительством Европейской Комиссии в Латвии.

В 2008 году за исключительные достижения в сфере финансов и экономики она удостоилась Ордена Трех звезд третьей степени.