Новорожденные по всей Латвии получат подарок – витамин D

Латвийская фармацевтическая компания "Sagitus", заботясь о здоровье и благополучии общества, подарит витамин D новорожденным и их родителям по всей Латвии. В рамках этой благотворительной инициативы в марте и апреле будет обеспечено более 3000 упаковок витамина.
"Гормон солнца, или витамин D, незаменим для поддержания здоровья почти всех органов, но особенно необходим для нормального развития и роста костей и зубов ребенка, нормального функционирования иммунной системы и поддержания работы мышц. Этой благотворительной инициативой мы хотим оказать поддержку самым маленьким, поскольку забота о здоровье является приоритетом. Одновременно мы напомним, какова роль этого витамина для поддержания здоровья и новорожденных, и их родителей", - говорит Петерис Звайгзне, член правления фармацевтической компании "Sagitus".
Главный неонатолог Рижского роддома Инесе Блёдниеце отмечает: "Важно помнить о том, что с одного месяца до года младенец должен принимать витамин D независимо от времени года и без перерыва. Недоношенным деткам витамин D рекомендуется начинать давать даже раньше, чем в месячном возрасте, а о необходимой дозе витамина необходимо проконсультироваться с врачом".
Педиатры-неонатологи Клинической университетской больницы им. П.Страдиня доктор Илона Варпа, доктор Сарма Гавейка и доктор Силва Стукена коллективно отмечают: "Витамин NATEO D – очень полезный подарок для родильного отделения больницы, так как молодые мамы, как правило, забывают о значении употребления малышом витамина D, потому что у них появляется много других забот и новых обязанностей”. Врачи рекомендуют давать витамин D ребенку по достижении второй недели жизни - 400 МЕ (международных единиц) в день. Если у ребенка был маленький вес при рождении (от 2500 гр), то необходимо давать 200 МЕ в день. В свою очередь с 6-месячного возраста малышу можно давать 600-1000 МЕ в
день".
Каждая семья, в которой появится новорожденный, получит в подарок витамин в каплях NATEO D. Эти капли разработаны специально для младенцев и маленьких детей, чтобы обеспечить прием необходимого количества витамина D. Заботясь о здоровье новорожденных и детей, производитель включил в состав капель NATEO D компоненты только натурального происхождения: витамин D 3 из ланолина (холекальциферол) и смесь триглицеридов растительного происхождения из подсолнечного масла особой очистки.
В составе капель NATEO D нет подсластителей, ароматизаторов, красителей и консервантов. Удобная пипетка обеспечивает точную дозировку капель NATEO D.
Сообщить о том, что хочет получить подарок, может любая семья, у которой малыш родится в следующих латвийских больницах: Рижском роддоме, Клинической университетской больнице им. П.Страдиня, Юрмальской больнице, Валмиерской больнице, Сигулдской больнице, Даугавпилсской региональной больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Прейльской больнице, Мадонской больнице, объединении Балвской и Гулбенской больниц, Елгавской городской больнице, больнице Добеле и окрестностей, Огрской районной
больнице, Кулдигской больнице, Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе.
Подарок молодые родители получат в день, когда будут готовы отправиться с малышом домой. Одной упаковки малышу хватит на 4 месяца применения, так как она содержит 120 доз витамина D. Латвийская ассоциация педиатров рекомендует доношенным детям в профилактических целях принимать 400 МЕ (международных единиц) витамина D в день.