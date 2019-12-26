Новорожденных в Иецаве будут награждать памятным даром до 20 евро и открыткой

Со следующего года в Иецавском крае решили устраивать чествования родившихся за год — с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года — младенцев и их семей. Планируется, что в День семьи родителям новорожденных будут вручать памятный подарок стоимостью до 20 евро и открытку, сообщает агентство LETA.

Подать заявку на мероприятие может любая живущая на территории Иецавского края семья, в которой родились один или более детей. Также чествовать будут семьи, которые усыновили или взяли опекунство над одним или более детей. По крайней мере одному из родителей надо быть задекларированным на территории края не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока подачи заявки. Сам малыш тоже должен зарегистрировать место жительства в Иецавском крае.

Цель мероприятия — чествовать появление нового жителя и усилить чувство его принадлежности к своему краю. Для этого авторы идеи придумали выгравировать на памятном подарке символику края и дату рождения. Краевая дума намерена сделать такое мероприятие традицией и призывает жителей подавать свои предложения, какой подарок лучше всего подходит к событию.