Новостройка для нужд Службы госбезопасности может обойтись в 30-50 млн евро

Строительство нового здания для нужд Службы госбезопасности (СГБ) на территории бывшего велотрека Marss может обойтись в сумму свыше 30 млн евро, заявил в интервью "Латвийскому радио" министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия).

Борданс о затратах на строительство ответил уклончиво, сославшись на гриф секретности проекта.

Министр на ближайшем заседании партнеров по коалиции намерен предложить альтернативное место для строительства нового здания. По словам Борданса, этот вопрос уже обсуждался весной прошлого года, но тогда предложение министерства игнорировали.

Более подробно о проекте Борданс говорить отказывается.

По данным портала lsm.lv, затраты на строительство могут достичь 50 млн евро.

Как уже ранее писал портал Delfi, 20 января в Сейм была направлена общественная инициатива, авторы которой протестовали против вырубки деревьев и призывали обустроить на этой территории парк. Инициатива собрала более 15 000 подписей.

СГБ, в свою очередь, сообщает, что решение о начале строительства здания на этой территории было принято правительством в 2017 году. Строительные работы начнутся в 2020 году.

За три года было проведено инженерно-геологическое исследование территории, разработан проект и начато сотрудничество со стройнадзором, а также проведены другие подготовительные работы стоимостью в несколько миллионов евро. Возведение здания для спецслужбы связано с повышенными требованиями безопасности, поэтому разработка проекта является сложным, специфическим и долговременным процессом.

Решение о строительстве нового здания для СГБ (на тот момент — Полиции безопасности) было принято правительством Латвии в 2008 году, однако из-за финансового кризиса проект был отложен. Новое решение построить здание на улице Бривибас было принято 3 августа 2017 года. До сих пор информация о строительстве здания для СГБ не публиковалась, поскольку была секретной. С учетом общественного интереса к обустройству территории на улице Бривибас 207 СГБ приняла решение снять гриф секретности с части информации о проекте.

СГБ отмечает, что в данный момент структуры спецслужбы размещены в нескольких зданиях, и служебные помещения в них устарели. "С учетом развития технологий и новым вызовам безопасности, нынешние помещения СГБ в ближайшем будущем перестанут соответствовать нуждам СГБ как страны-члена НАТО и ЕС", — отмечает в своем заявлении спецслужба.

Идею разбить на этой территории парк поддерживают общественные организации — Общество жителей Тейки и движение Vefresh, а также Рижская дума. Авторы поданной в Сейм инициативы отмечают, что бывший велотрек "Марс" — единственное место в окрестностях Тейки, где можно с минимальным вложением средств разбить парк. Мэр Риги Олег Буров ранее заявил DELFI, что Рижская дума готова взять эту территорию в собственность, разработать проект по ее благоустройству и вложиться в создание парка. "Рижская дума уже давно смотрит на это место, потому что это на самом деле 8000 квадратных метров, кусок земли с деревьями, где можно сделать зеленую зону без больших вложений", — сказал Буров.

СГБ в своем сообщении уточняет, что этот участок земли в планах развития города никогда не была отмечена как зеленая зона для обустройства парка. Кроме того, спецслужба утверждает, что в общественном пространстве распространяется неверная информация о том, что на территории много столетних деревьев.

"Сейчас большую часть территории покрывают заросли кустарника. Большие дубы и другие деревья, которые находятся на этой территории, СГБ обещает сохранить. Однако некоторые деревья будут мешать строительству, и от них придется избавиться. В то же время, в проект включены компенсирующие меры — вокруг здания будут посажены новые деревья", — отмечает СГБ.