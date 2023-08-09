Новую коалицию Рижской думы могут поддержать 33 депутата, выяснило агентство LETA.

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Как сообщалось, в Рижской думе не удалось добиться прогресса в переговорах с "Par/Прогрессивными", поэтому блок из трех партий — "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги" — начал переговоры с другими представленными в столичном самоуправлении политическими силами.

К коалиции планируется привлечь "Честь служить Риге" (ЧСР) и Latvijas attīstībai (LA).

Представитель движения Par Лайма Гейкина также допустила, что склонна поддерживать продолжение работы, а не остаться в оппозиции. "К сожалению, коллеги из "Прогрессивных" не поддержали наши варианты компромисса", — признала Гейкина.

Правление партии еще не приняло решение о дальнейших действиях, но оно настроено на продолжение работы, заявила политик, добавив, что правление партии планирует в ближайшие дни принять это решение.

Учитывая, что у блока из трех партий есть голоса 20 депутатов, у ЧСР — пять, у LA — три, а у Par в Рижской думе два депутата, новой коалиции обеспечена только половина от 60 голосов.

Поддержку новой коалиции выразил бывший член фракции "Нового Единства" Каспарс Спунде. Он признал, что ранее вышел из фракции и коалиции, поскольку выступал против методов руководства бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса.

На данный момент ясно, что его наблюдения носили почти пророческий характер, признал Спунде. По его мнению, было бы идеально, если бы была достигнута договоренность с "Прогрессивными", но, похоже, эта фракция не хочет работать.

Открыто свою поддержку новой коалиции выразил и независимый депутат, бывший член "Согласия" Гунтарс Йиргенсонс. Он заявил агентству LETA, что сейчас не говорит о конкретных кандидатах на должность мэра и сферах ответственности, но решил поддержать новую коалицию.

Йиргенсонс также признал, что было бы лучше, если бы в коалиции работали и "Прогрессивные". Вместе с независимыми депутатами коалиция получит 32 голоса.

Еще одним возможным партнером по коалиции может стать представитель "Консервативных" Валтерс Бергс. Он признался агентству LETA, что к нему обращались, но конкретного предложения не поступало.

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Бергс пояснил, что прежде чем выражать прямую поддержку новой коалиции, он хотел бы получить ясность в отношении ее приоритетов и работы, которую предстоит выполнить. Он также хочет сначала понять, какую пользу принесет новая коалиция рижанам, и только тогда выразит свою поддержку.

Например, предыдущая коалиция, придя к власти, обещала бескомпромиссную борьбу с коррупцией, а на деле Департамент внутренних проверок и предотвращения коррупции был упразднен.

Не исключено, что переговоры ведутся и с другими депутатами думы, так что поддержка новой коалиции может быть еще больше.