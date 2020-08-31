Новую коалицию в РД планируют создать из четырех "правительственных партий"; в мэры выдвинут Стакиса

Новую правящую коалицию в Рижской думе партии будут пытаться создать из четырех фракций, сообщил кандидат в мэры от победившего на выборах списка "Развитие/За!/Прогрессивные" Мартиньш Стакис. Он также заявил, что достигнута договоренность с "Новым Единством", что Стакис будет выдвинут в председатели РД.

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Стакис назвал новое образование "коалицией перемен в Рижской думе". Коалицию планируется сформировать из представителей списка "Для развития/За!" и "Прогрессивные", партии "Новое Единство", объединенного списка национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай/ДННЛ" и Латвийского объединения регионов и списка Новой консервативной партии.

Лидер "Нового Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис подчеркнул, что будущая коалиция должна обеспечить стабильное большинство голосов, так как рижане проголосовали за перемены в столичной думе.

Партии уже начали переговоры о предстоящих задачах и о том, как будут приниматься решения в Рижской думе. Политики пообещали, что коалиция не будет относиться к оппозиции так, как это делали предыдущие правящие в Риге партии. Распределение должностей партии пока не обсуждали.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в Рижскую думу победил объединенный список "Для развития/За!" и "Прогрессивных", за который проголосовали 26,16% избирателей. На втором месте "Согласие", набравшее 16,89% голосов, на третьем "Новое Единство" - 15,24%.

В Рижскую думу прошли семь политических сил. Победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получит 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - пять, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по четыре.