Новую военную базу и полигон построят на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев

Новую международную военную базу и полигон планируется построить на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев. Об этом во вторник сообщил министр обороны Артис Пабрикс.

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Место выбрано таким образом, чтобы создавать как можно меньше неудобств жителям и при этом принести благо самоуправлениям. Большая часть территорий, где планируется построить военную базу, принадлежит ГАО Latvijas valsts meži.

Залвский военный полигон займет около 1000 га. На его обустройство уйдет от полутора до двух лет. По словам Пабрикса, военная база не будет построена мгновенно, она будет развиваться постепенно. "В течение года может появиться палаточный городок, а уже позже будем развивать инфраструктуру", - отметил он.

Конкретное место, где будет находиться военная база, министр не назвал. Согласно распространенным министерством материалам, рядом с территорией находятся такие населенные пункты как Даудзева, Сеце, Лоне и Залве. Недалеко находятся Спроги.

Полигон будет граничить с железнодорожной линией Елгава-Крустпилс.

Во сколько обойдется строительство новой военной базы станет известно осенью.

В настоящее время силы союзников дислоцированы в основном на Адажской базе, рядом с которой также расположен учебный полигон.

В Латвии крупнейшая военная база находится именно в Адажи, где также располагаются военные Национальных вооруженных сил (НВС). Также базы НВС есть в Риге, а у батальонов Земессардзе - в разных городах Латвии. Военнослужащие НВС дислоцированы в Лиепае, Лузнаве, Алуксне, Стамериене, Цесисе, а также на Авиационной базе в Огрском крае.

Крупнейший военный полигон находится в Адажском крае. Также полигоны есть в Скрунде ("Mežaine"), в волости Ваболес Аугшдаугавский край ("Meža Mackeviči") и в Алуксненском крае ("Lāčusils"). Полигон есть также в Шкеде, Павилостский край.

В конце июня на саммите НАТО в Мадриде достигнута договоренность об увеличении размещенной в Восточной Европе боевой группы до уровня бригады, а также приняты другие важные решения. На данный момент боевую группу НАТО в Латвии образуют более 1700 военных из 11 стран.