Новые автобусные перевозчики могут приступить к работе в июне следующего года

Новые автобусные перевозчики на региональных маршрутах могут приступить к работе в июне будущего года, сообщил во вторник на Латвийском радио министр сообщения Талис Линкайтс.

Сейчас ясность относительно новых перевозчиков есть по первым пяти лотам состоявшегося конкурса, где результаты не были обжалованы. Это Лиепайский, Кулдигский, Даугавпилсский, Баускский регионы и окрестности Риги.

Линкайтс допускает, что по остальным лотам из-за обжалований могут состояться новые конкурсы. В Бюро по надзору за закупками подано 11 жалоб на результаты конкурса для региональных автобусных перевозчиков.

По четырем частям конкурса - "Цесис", "Екабпилс, Прейли, Ливаны", "Лимбажи, Сигулда" и "Огре, Айзкрауле" поданные предложения не соответствовали условиям конкурса, и в ближайшее время будет объявлен новый.