Новые больные Covid-19 несколько раз посещали рестораны Aqua Luna и Kinki, а также кафе в Лиепае

Три новых очага заболевания связаны с компаниями друзей, посещавшими рестораны и бары в Риге и Лиепае, передает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Эпидемиологи призывают быть внимательными и следить за своим здоровьем людей, которые с 27 июня по 8 июля посещали ресторан Aqua Luna в Риге, на Андрейостас, 5, а также с 28 июня по 9 июля были в рижском ресторане Kinki на ул. Блауманя 5A.

В Лиепае больные коронавирусом вечером 3 июля посетили ресторан 7. līnija и гостиницу Sport Hotel. Вечером 4 июля они были в кафе Darbnīca, Delisnack, Vējš, а также в пивном баре Miezis&Ko. Людей, кто был в этих местах также призывают быть осторожными и внимательно следить за своим здоровьем в течение двух недель после посещения.

ЦПКЗ напоминает, что любой может сдать анализ на коронавирус, заранее записавшись по телефону 8303. Эпидемиологи призывают установить на телефон приложение «Останови Covid”, так как оно позволяет оперативно узнать о контакте с больным.