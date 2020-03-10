"Новые консерваторы" подали требование приостановить стройку здания СГБ: ссылаются на "раскрытые факты"

Парламентская фракция Новой консервативной партии (НКП) подала сегодня в парламент проект решения о приостановке строительства нового здания Службы государственной безопасности (СГБ) на территории бывшего велотрека Marss в Риге, на Бривибас гатве, 207.

По словам депутата НКП Юриса Юрашса, с тех пор, как рижанам стало известно, что на месте бывшего велотрека будет строиться здание СГБ, раскрылись некоторые факты, свидетельствующие, что в проекте не учтены интересы населения.

"Под прикрытием государственной тайны продвигается дорогостоящий объект, и мы видим, что государственные средства тратятся нецелесообразно", — сказал Юрашс. По его словам, НКП предложила решение, позволяющее построить для СГБ современное и надежное здание, сэкономить государственные средства и сохранить зеленую зону на месте велотрека.

В настоящее время комиссия Сейма по госбезопасности рассматривает инициативу населения по созданию публичного парка на этой территории, предусмотренной для нового здания СГБ.